MASAK'ın "her türlü bilgiyi isteme" yetkisi iptal edildi

Anayasa Mahkemesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı kararnamesini anayasaya aykırı bularak iptal etti. Mahkeme ayrıca, TBMM Başkanı'nın Meclis'e istediği aracı alma yetkisini de anayasaya aykırı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 6 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik yapılmıştı. Kararnameyle MASAK'ın yetkileri yeniden düzenlenmişti.

Bu kapsamda MASAK'a "Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemek" yetkisi de verilmişti. Bu yetkiyle birlikte MASAK, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gibi istediği kişi ve kurumdan hiçbir sınırlama olmadan istediği bilgiye ulaşma olanağı yakalamıştı.

CHP, söz konusu düzenlemeyi anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

AYM'den MASAK'a yetki freni

Yüksek Mahkeme, 24 Şubat tarihli toplantısında iptal talebini görüştü. Mahkeme, MASAK'ın kurum ve kişilerden her türlü bilgileri isteyebileceği yönündeki düzenlemeyi anayasaya aykırı bulurak iptal etti.

Alınan bilgiye göre, mahkemenin iptal gerekçesinde, düzenlemedeki bilgilerin kişisel verileri de kapsadığı, buna ilişkin herhangi bir güvence kararnamede olmadığı, bu konuda MASAK'a geniş yetki verildiği belirtildi.

TBMM Başkanı'nın sınırsız taşıt yetkisi de iptal

Öte yandan Anayasa Mahkemesi, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali talebini de görüştü. Mahkeme, TBMM'nin ihtiyacı olan taşıtların cinsi ve fiyatının TBMM Başkanı tarafından belirleneceği, bu konuda Cumhurbaşkanı kararı aranmayacağı yönündeki düzenlemeyi de iptal etti. Böylece TBMM TBMM Başkanı'na istediği aracı alma yetkisi veren düzenleme de anayasaya aykırı bulunmuş oldu.

Aynı yetki, bu yılki bütçe de Meclis Başkanı'na verilmişti.

Alican Uludağ

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