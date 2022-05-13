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Ukrayna Savaşı
Türkiye Ekonomisi

Martina Schwikowski

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Diğer Haberleri

Bitcoin, bir ülkede daha resmi para birimi oldu

Bitcoin Afrika'da istikrarsızlık riskine rağmen popüler

Bitcoin Afrika'da istikrarsızlık riskine rağmen popüler

Yoksul Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bitcoin'in benimsenmesi tartışmalara yol açıyor.
Ekonomi
22 dakika önce
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