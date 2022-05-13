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Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye Ekonomisi
Martina Schwikowski
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Diğer Haberleri
Bitcoin Afrika'da istikrarsızlık riskine rağmen popüler
Bitcoin Afrika'da istikrarsızlık riskine rağmen popüler
Yoksul Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Bitcoin'in benimsenmesi tartışmalara yol açıyor.
Ekonomi
22 dakika önce
22 dakika önce
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