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Martin Schulz, Alman siyasetçi. Kesintilerle 2012'den bu yana Avrupa Parlamentosu (AP) başkanıdır. 1994'ten bu yana AP milletvekilidir.
2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa Sosyal Demokrat Partisi'nin komisyon başkanı adayıydı. Jean-Claude Juncker'e karşı kaybetti. DW Türkçe'nin Martin Schulz ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.