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Martin Schulz

Martin Schulz, Alman siyasetçi. Kesintilerle 2012'den bu yana Avrupa Parlamentosu (AP) başkanıdır. 1994'ten bu yana AP milletvekilidir.

2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Avrupa Sosyal Demokrat Partisi'nin komisyon başkanı adayıydı. Jean-Claude Juncker'e karşı kaybetti. DW Türkçe'nin Martin Schulz ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

FILE - In this March 26, 2018 file photo, Brazil's former President Luiz Inacio Lula da Silva attends a rally in Francisco Beltrao, Parana state, Brazil. Da Silva is telling investigators he was unaware of any vote-buying scheme used to secure the 2016 Rio de Janeiro Olympics. Da Silva, jailed in April for a corruption conviction, gave video conference testimony Tuesday, June 5, 2018 from jail in the southern city of Curitiba. (AP Photo/Eraldo Peres, File) |

Brezilya'nın eski lideri Lula seçimlere giremeyecek 01.09.2018

Yüksek mahkeme, tutuklu eski devlet başkanı Lula da Silva'nın seçimlere giremeyeceğine hükmetti. Seçime girmesi halinde sandıktan zaferle çıkması beklenen Lula'nın alternatifi "Brezilya'nın Trump'ı" Jair Bolsonaro.
13.2.2018*** Social Democratic Party (SPD) leader Martin Schulz makes a statement at the party headquarters in Berlin, Germany, February 13, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

Schulz: Erdoğan Almanyalı Türklere gurur hissi veriyor 27.06.2018

SPD eski lideri Schulz, Almanya'da Erdoğan'a desteğin arkasında ayrımcılık tecrübelerinin de yattığını söyledi. Schulz, onur kırıcı olaylar yaşayan Almanyalı Türklerin kendilerini Erdoğan ile özdeşleştirdiğini belirtti.
FILE PHOTO: German Economy Minister and Leader of the Social Democratic Party (SPD) Sigmar Gabriel (L) and European Parliament President Martin Schulz walk on the podium during the SPD party congress in Berlin, Germany, December 12, 2015 REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

FAZ: SPD'de fırtına dinecek mi? 09.03.2018

Almanya'da Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in kabineden çekilmesi, ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri kararı ve Çin'in dünya siyaset sahnesindeki yükselişi, Alman basınında öne çıkan konular…

Angela Merkel bunu nasıl başarıyor? 04.03.2018

12 yıldır görevde olan ve bir kez daha başbakan olması beklenen Angela Merkel bu başarıyı neye borçlu? İşte Merkel'in siyasi meseleleri ele alış tarzlarından örnekler:

18,.12.2017 Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) äußert sich am 18.12.2017 im Auswärtigen Amt in Berlin zur Freilassung der deutschen Journalistin Mesale Tolu. Mehr als sieben Monate nach ihrer Festnahme in der Türkei kommt die deutsche Journalistin und Übersetzerin unter Auflagen aus der Untersuchungshaft frei. (zu «Deutsche Politiker begrüßen Freilassung von Mesale Tolu in der Türkei») Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Seçmen Gabriel'in Dışişleri Bakanı olarak kalmasını istiyor 23.02.2018

Yapılan son anketlere göre Sosyal Demokrat Parti oy kaybetse de Almanya'da seçmenlerin çoğunluğu Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in görevine devam etmesini istiyor.
SPD Parteitag im City Cube Berlin. Andrea Nahles. Berlin, 08.12.2017. Berlin Germany *** SPD Congress in the City Cube Berlin Andrea Nahles Berlin 08 12 2017 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xXanderxHeinlx

SPD'de taht savaşları 14.02.2018

Yapılan hala politika mı, yoksa eğlenceye mi dönüştü? Sosyal Demokrat Parti'deki mevki kavgası heyecanlı ilerliyor. Koalisyon, parti içindeki mevkiler ve bakanlıklar için mücadele sürüyor.

07.02.2018, Berlin: Sigmar Gabriel (SPD), Außenminister, nimmt an der Sitzung im Fraktionssaal im Bundestag teil. Union und SPD haben sich auf die Verteilung der Ministerien verständigt und eine Einigung in den Koalitionsverhandlungen geschaffen. Foto: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

FAZ: Gabriel Dışişleri Bakanı olarak kalabilir mi? 12.02.2018

Alman gazetelerinde Almanya'daki hükümet arayışı ve koalisyon partilerindeki iç tartışmalar öne çıkıyor. İki Kore arasındaki yakınlaşma da dikkat çeken bir diğer konu.

February 7, 2018 Social Democratic Party (SPD) leader Martin Schulz reacts during a statement with Christian Democratic Union (CDU) leader and German Chancellor Angela Merkel and Christian Social Union (CSU) leader Horst Seehofer after coalition talks to form a new coalition government in Berlin, Germany, February 7, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Schulz Dışişleri Bakanı olmayacak 09.02.2018

Kurulacak yeni hükümette Dışişleri Bakanlığı görevine talip olduktan sonra eleştirilerle karşılaşan SPD lideri Schulz, hükümette görev almayacağını açıkladı. Sigmar Gabriel'in görevine devam etmesi olasılığı güçlendi.
07.02.2018, Berlin: Sigmar Gabriel (SPD), Außenminister, nimmt an der Sitzung im Fraktionssaal im Bundestag teil. Union und SPD haben sich auf die Verteilung der Ministerien verständigt und eine Einigung in den Koalitionsverhandlungen geschaffen. Foto: Britta Pedersen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Dışişleri Bakanı Gabriel partisini topa tuttu 09.02.2018

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yeni kurulacak koalisyon hükümetinde kendisine bakanlık verilmemesine tepki gösterdi. Gabriel, partisi Sosyal Demokrat Parti'nin yönetimini "saygısızlıkla" itham etti.
Social Democratic Party (SPD) leader Martin Schulz and incoming party leader Andrea Nahles address a news conference at the party headquarters in Berlin, Germany, February 7, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

SPD lideri Schulz başkanlığı Nahles'e bırakıyor 07.02.2018

Alman Sosyal Demokrat Parti lideri Martin Schulz, başkanlık görevini Andrea Nahles’e bırakacak. SPD'nin ilk kadın lideri olmaya hazırlanan Nahles, lise yıllığında "ev kadını ya da başbakan" olmak istediğini yazmıştı.
02.02.2018, Berlin: Martin Schulz (l-r), Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), Horst Seehofer, Ministerpräsident von Bayern und Vorsitzender der Christlich Sozialen Union (CSU), und Angela Merkel, Bundeskanzlerin und Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union (CDU), kommen zur Hauptverhandlungsrunde der Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD in der SPD-Parteizentrale, dem Willy-Brandt-Haus. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Schulz: Koalisyon anlaşması büyük ölçüde SPD’nin başarısı 07.02.2018

SPD lideri Martin Schulz, Almanya’da haftalardır süren koalisyon görüşmelerinde sağlanan anlaşmanın büyük ölçüde partisinin başarısı olduğunu söyledi. Başbakan Merkel de sonuçtan memnuniyetini ifade etti.

A party member of Social Democratic party (SPD) moves ballot papers for a party members vote on a new Berlin mayor in Berlin October 18, 2014. Berlin mayor Klaus Wowereit is stepping down after 13 years running the city he once described as poor but sexy, his reputation tarnished in recent years by embarrassing delays and cost overruns to the German capital's new airport. REUTERS/Hannibal (GERMANY - Tags: POLITICS ELECTIONS)

Ya SPD tabanı ‘hayır’ derse…? 07.02.2018

Almanya’da CDU/CSU ile SPD arasındaki koalisyon görüşmeleri sonuçlandı. Ancak koalisyonun kurulabilmesi için bir aşama daha kaldı: SPD tabanının da anlaşmayı oylaması gerekiyor. Peki, oylamadan “hayır” çıkarsa ne olacak?
12.01.2017****Acting German Chancellor Angela Merkel, leader of the Christian Social Union in Bavaria (CSU) Horst Seehofer and Social Democratic Party (SPD) leader Martin Schulz arrive for a press conference after exploratory talks about forming a new coalition government at the SPD headquarters in Berlin, Germany, January 12, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

Koalisyon görüşmelerinde son gün 04.02.2018

Almanya’da Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokratlar arasındaki koalisyon görüşmeleri son gününe girdi. Ancak Merkel ve Schulz temkinli konuştu, müzakereler Pazartesi ve Salı'ya sarkabilir.

21.01.2018 +++ dpatopbilder - Der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz spricht am 21.01.2018 beim SPD-Sonderparteitag in Bonn (Nordrhein-Westfalen). Die Delegierten stimmen bei ihrem Bundesparteitag darüber ab, ob die SPD in Koalitionsverhandlungen mit der Union einsteigt. Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Yorum: SPD nasıl bu kadar düşebildi? 02.02.2018

Almanya'da son kamuoyu araştırmasına göre Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı yüzde 18'e düşmüş durumda. DW editörü Jens Thurau’ya göre kamuoyu önünde birbiriyle tartışan bir SPD çok da çekici gelmiyor.
ARCHIV - Syrische Flüchtlinge kommen am 04.04.2016 in das Grenzdurchgangslager Friedland im Landkreis Göttingen (Niedersachsen). (zu dpa Familiennachzug soll auf 1000 Menschen pro Monat begrenzt werden vom 12.01.2018) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

LN: Aile birleşimi kararı kimsenin sorununu çözmüyor 01.02.2018

Almanya'da hükümetin geçici koruma statüsüne sahip sığınmacıların aile birleşimine ilişkin hazırladığı yeni düzenleme, Federal Meclis’te kabul edildi. Alman basınında ağırlıklı olarak bu konu ele alınıyor.
12.01.2018 Horst Seehofer (l-r), Ministerpräsident von Bayern und Vorsitzender der Christlich Sozialen Union (CSU), Angela Merkel, Bundeskanzlerin und Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union (CDU), und Martin Schulz, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) kommen am 12.01.2018 am Ende der Sondierungen von Union und SPD zu einer Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Almanya'da koalisyon için son tarih 4 Şubat 26.01.2018

Almanya'da Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratların henüz başladıkları büyük koalisyon görüşmelerini 4 Şubat'ta sona erdirmekte karar kıldıkları açıklandı.
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