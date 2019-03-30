Mart ayı enflasyonu yüzde 19,71 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Çarşamba günü açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 artış gerçekleşti.

En yüksek artış yüzde 3,48 ile sağlık ve yüzde 2,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yaşanırken enflasyon verisinin detaylarına bakıldığında en fazla fiyat artışının yüzde 43,81 ile çarliston biberde yaşandığı görülüyor. Sivri biber yüzde 36,04 ile ikinci sırada yer alırken, patlıcan yüzde 19,94, karnabahar da yüzde 19,19 ile en yüksek artış gösteren gıda maddeleri arasında yer aldı.

Yıllık en fazla artış yüzde 29,77 ile yine gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini Ekim'de yüzde 25,24 ile görmüş ve Kasım ve Aralık ayında da düşüş göstererek yılı yüzde 20,30 seviyesinde tamamlamıştı.

Piyasalarda seçim sonuçlarının netleşmesi ile beraber Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın daha önce duyurduğu 8 Nisan haftasında ekonomide atılacak adımları içeren yol haritasını açıklamasını bekliyor.

DW / SSB, HT

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