Marmaris'te orman yangını: Tespit edilen şüpheli aranıyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Marmaris'teki orman yangınını söndürmeye yönelik çalışmalarda düne göre çok daha iyi durumda olunduğunu söyledi. Sabotaj ihtimali üzerinde duran yetkililer, şüpheli bir kişi tespit etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayanorman yangını söndürmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangını kontrol altına almaya yönelik çalışmalarda düne kıyasla "şu an itibarıyla çok daha iyi durumda olunduğunu" söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Kirişci, yangına 12 uçak ve 45 helikopterle müdahale edildiğini ve akşama doğru "daha olumlu ve somut" gelişmeler beklediklerini ifade etti. Kirişci, "Yangına yakın bölgede ikamet eden konutları ve iş yerleri olan 103 aile, 274 birey zarar görmesinler diye tahliye edilmiş durumda" dedi.

Kirişci dün öğle saatlerinde kontrol altına alındığını söylediği yangının daha sonra artan rüzgar hızı ve yükselen sıcaklık nedeniyle yeniden alevlendiğini belirtmişti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yangında resmi olmayan rakamlara göre 2 bin 881 hektarlık alanın zarar gördüğünü duyurdu.

Bir şüpheli aranıyor

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bir şüphelinin tespit edildiğini ancak henüz "yakalanmadığını" açıklayan Soylu, "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar" diye konuştu.

Bakan Soylu ayrıca bu yangında ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterin söndürme çalışmalarında görev aldığını belirtti.

Fotoğraf: DHA

Gece görüşlü helikopter eksikliği

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise dün akşam Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Maalesef ki yangında 24 saat geride kaldı. Dün karanlık bastırmadan alevlere müdahale edebilmek için bölgeye gece görüşlü helikopter desteği istemiştik. Öğrendik ki envanterde yokmuş" ifadesini kullanmıştı.

Bu eleştiriye yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, dünyada gece görüşlü araçları yapıp pazarlayan ülke ve firma sayısının sınırlı olduğunu belirterek "Biz 10 tane gece görüş özelliği de olan helikopterimizi 4 Temmuz itibarıyla inşallah envanterimize kaydetmiş olacağız" demişti. Kirişci, "4 Temmuz geldiğinde takdir ederseniz ki ihale sürecinde '55 helikopter, 20 uçak hemen alın size verdik' demiyorlar, bunlar peyderpey gerçekleşiyor. Şu anda 27 helikopterimiz, 2 tane Kara Kuvvetlerinden 5 tane de jandarmadan aldığımız için söylüyorum, 27 helikopterimiz, kiraladığımız, kendi helikopterlerimiz. Dolayısıyla bu 55'e tamamlanacak. Aynı şekilde uçaklarımız var, bunlar da 20'ye tamamlanacak. 10 helikopterde ise gece görüş özelliği olacak" diye eklemişti.

Türkiye'de geçen yıl Marmaris dâhil Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınlarında on binlerce hektarlık alan yanmıştı. Hükümet, Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları olarak nitelendirilen yangınlara hazırlıksız yakalandığı ve gerekli müdahalede bulunulamadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

DW/CÖ,JD