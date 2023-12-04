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Marmara'da 5.1 büyüklüğünde deprem

4 Aralık 2023

AFAD'ın açıklamasına göre Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye saati ile 10:42'de meydana gelen deprem İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi.

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Symbolfoto | Seismograph
Fotoğraf: Ivan Damanik/ZUMA/picture alliance

Marmara Denizi'nde Gemlik Körfezi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye saati ile 10:42'de meydana gelen deprem İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin derinliğini 8,98 kilometre olarak açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Marmara Denizi Gemlik açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Ayrıntılar geliyor....