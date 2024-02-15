Marmara Denizi'nde gemi battı, mürettebat aranıyor

Marmara Denizi'nde 6 mürettebatlı, 69 metre boyundaki kargo gemisi İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak battı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batuhan A isimli kuru yük gemisinden 06.32'de acil durum sinyali alındığı belirtildi. Açıklamada, "TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır. Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir" denildi.

Dalga boyunun 3 metreye ulaştığı Marmara Denizi'nde Bandırma'dan da gelen 3 gemiyle birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya 'da kriz merkezi oluşturduklarını, çalışmalarını yakından takip etiklerini söyledi.

Yerlikaya: Hava şartları olumsuz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X platformu hesabından yaptığı açıklamada, olay mahaline 2 sahil güvenlik gemisi ve 2 sahil güvenlik botunun sevk edildiğini, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkörün bölgede görevlendirildiğini belirtti. Yerlikaya, "Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir" ifadesini kullandı.



DHA, DW / HT,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?