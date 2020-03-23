Marketler ve toplu taşımada tedbirler artırıldı

İçişleri Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gönderdiği ek genelgeyle marketlerin çalışma saati ve marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlendi. Genelgeye göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 0900-2100 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede "Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacak" denildi.

Müşteri sayısı market girişlerine asılacak

Genelgede ayrıca tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan etmesi gerektiği belirtildi.

Genelgede market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacağı ve marketlerin içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatmaları gerektiği yer aldı.

Toplu taşıma araçları

Genelgede ayrıca il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50’si oranında yolcu kabul edeceği belirtildi.

Genelgede araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olması gerektiği yer aldı.

Sokağa çıkmaya kısıtlamalar getirilmişti

Türkiye'de hafta sonu da sokağa çıkmaya bazı kısıtlamalar getiren önlemler alınmıştı. Kronik hastalıkları olanların ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmaması istenmiş, ancak bu yasaktan eczacılar, sağlık çalışanları ve kamu görevi yapanlar muaf tutulmuştu. Ayrıca restoran ve kafe benzeri işletmelerin de sadece paket servisi yapması, müşteri kabul etmemeleri istenmişti. Önlemler kapsamında kuaförler, güzellik ve masaj salonları da geçici süreyle kapatıldı.

DW / SSB, HS

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