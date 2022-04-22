Mariupol yakınlarında toplu mezar iddiası

Yoğun Rus saldırısına maruz kalan liman kenti Mariupol yakınlarında toplu mezarlar keşfedildiği öne sürülüyor. Ukraynalı yetkililere göre Ruslar bu mezarlara 9 bine yakın kişiyi gömdü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli uzay teknolojisi şirketi Maxar Technologies, Ukrayna'nın Mariupol kenti yakınlarındaki Manhuş köyünde bir toplu mezar tespit ettiğini duyurdu. Açıklamada, savaşın başından bu yana Rusların yoğun saldırısına maruz kalan liman kenti Mariupol'a 20 kilometre uzaklıktaki köyün mezarlığının yanına, 23-26 Mart tarihleri arasında 200 yeni mezar kazıldığının uydu fotoğrafları ile anlaşıldığı bildirildi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rusların Mariupol'da yaptığı "katliamları ve askeri suçları örtbas etmek için" söz konusu toplu mezarlara 9 bine yakın ceset gömmüş olabileceğini ifade ederek, yaşananları "yeni bir Babi Yar" olarak nitelendirdi. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'ne saldıran Alman ordusu Kiev'de, 1941 yılının Eylül ayında, 48 saat içinde 33 binden fazla Yahudiyi katledip, şehrin yakınlarındaki Babi Yar Vadisi'nde toplu mezarlara gömmüştü.

Rusya ise, Manhuş köyünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen toplu mezarlara dair henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Donetsk bölgesinden büyük göç

Son günlerde yoğun Rus saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşayanların büyük bir bölümü ise yaşadığı toprakları terk etmiş durumda. Kiev'e bağlı Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kirilenko, Ukrayna televizyonuna ve Ukrayinska Pravda gazetesine verdiği demeçte, nüfusun dörtte üçünün göç ettiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat tarihinde bölgede 1,6 milyon kişinin yaşadığını ifade eden Kirilenko, şu an söz konusu topraklarda 430 bin kişinin kaldığını dile getirdi. Kirilenko, Ukrayna kontrolündeki Donetsk Bölgesi'nin, Mariupol'dan sonra en büyük ikinci kenti olan Kramatorsk'ta da nüfusun 200 binden 40 bine düştüğünü aktardı.

Reuters,AP,dpa / ET,EC