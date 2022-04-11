Yavaş’ın genel başkan ziyaretleri gizli mi yapılacaktı?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Millet İttifakı’nın adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın sürpriz şekilde genel başkanları ziyaret etmesi Başkent’te hareketli saatlerin yaşanmasına sebep oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "Adayımız Mansur Yavaş" sözlerinin ardından Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın da Mansur Yavaş’la ilgili konuşması, Ankara’da Yavaş’ın ziyaretlerine farklı anlamlar yüklenmesine de sebep oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" sorusunu avukatları aracılığıyla yanıtlayan Demirtaş, "Kapasitesi, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz. İsimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız" demişti.

Kılıçdaroğlu’nun da programında yoktu

Demirtaş’ın sözleri tartışılırken, İYİ Parti’den sabah saatlerinde Mansur Yavaş’ın Genel Başkan Meral Akşener’i saat 12.00'de ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı. Aynı saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret için de bir görüşme planlandı. Yavaş, Akşener’i ziyaretinin ardından yine sürpriz bir şekilde Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Her iki ziyaret de genel başkanların bir gün önce duyurulan programlarında yer almamıştı. DW Türkçe’nin edindiği bilgiye göre Akşener ile Yavaş arasındaki görüşmenin gizli yapılması planlanmıştı ancak, basına sızdırıldığının ortaya çıkması üzerine, kamuoyuna duyurulmasına karar verildi. Bu nedenle benzer bir görüşmenin Kılıçdaroğlu ile yapılmasına karar verildi. Buna karşın Mansur Yavaş, ziyaretlerle ilgili "Genel başkanlarımızı ziyaret ederek 3 yıllık görev süremizde yaptıklarımızı ve hayata geçireceğimiz çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağımız, mayıs ayında gerçekleşecek faaliyet raporu tanıtımına kendilerini davet ettik" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Fotoğraf: DW/H. Köylü

Yavaş: Bu tür şeylere yorum yapmıyorum

Yavaş, Meral Akşener’i ziyaretinin ardından soruları da yanıtladı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın "Adayımız Yavaş" sözleri hatırlatılan Yavaş, "Bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, onların iç işlerine karışmalı. İşini gücünü yapmalıdır" dedi. Yavaş, seçimden önce "Zafer kazanmış olmayacağız" sözünü hatırlattı ve o tavrını aynen devam ettirdiğini belirtti. Bu tür iddialara cevap vermeyeceğini belirten Yavaş, "Çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim bilgim dışında, rızamın dışında. Ben de görevimin başındayım, bu kadar basit" ifadesini kullandı.

Oğuz Kaan Salıcı Fotoğraf: DHA

CHP’li Salıcı 31 Mart öncesini hatırlattı

Ankara’da bu gelişmeler yaşanırken DW Türkçe, muhalefete, iktidar kanadından gelen eleştirileri ve Millet İttifakı’nın adayının ne zaman açıklanacağını sordu. CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da, "Şu anda muhalefetin adayı, AKP’nin çok merak ettiği bir konu. Hiç merak etmesinler, zamanı geldiğinde adayımızı açıklayacağız" dedi. 31 Mart seçimlerinden önceki tartışmaları hatırlatan Salıcı, "İktidara yakın kesimler Millet İttifakı’nın adayını konuşuyordu. 'Bir sorun mu var, İYİ Parti ile problem mi yaşanıyor' deniyordu. Adaylarımızı açıkladık, seçimleri kazandık" dedi. Bugün benzer şeylerin konuşulduğunu kaydeden Salıcı, "Önce AKP kendi adayını açıklasın. Biz isim konusuna takılıyor değiliz. İsmin kim olacağına 6’lı masa karar verecek" diye konuştu. Salıcı, iktidarın, muhalefeti Erdoğan karşıtlığına sıkıştırma çabası içerisinde de olduğunu söyledi. İktidarın her gün gündem değiştirmeye çalıştığını kaydeden Salıcı, "Çünkü sıkıştı ve ortaya koyabileceği bir şey yok. Türkiye, hiç olmadığı kadar ağır bir ekonomik süreçten geçiyor. İktidar, Millet İttifakı’nın başarısızlığı ya da tartışması üzerinden, ya da bir türbülans ihtimali üzerinden kendilerini siyasi aktör haline getirmeye çabalıyor. Ancak, bunlara karnımız tok" ifadesini kullandı.

İdris Şahin Fotoğraf: Privat

İdris Şahin: İktidar öncelikle kendi adayını belirlesin

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de, henüz AKP’nin de adayını açıklamadığını belirterek, "Muhalefetin adayının kim olacağı, iktidarı ilgilendiren bir konu değil" dedi. İktidarın, öncelikle kendi adayını belirlemesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Devlet Bahçeli, 'Adayımız sayın Erdoğan’dır' dedi ama henüz ne AK Parti cenahından ne de Erdoğan’ın ağzından bugüne kadar böyle bir açıklama çıktı" diye konuştu. Şahin, sandık konulduğu anda 24 saat içerisinde Cumhurbaşkanı adayını açıklayacaklarını belirtti. Şahin, "Şu anda adayları konuşturmak, iktidarın ekmeğine yağ sürmektir. Buna yönelik girişimlerde bulunanlar da 6’lı masanın ruhuna aykırı hareket etmiş olur" diye konuştu.

Ruhavioğlu: Demirtaş, 6’lı masanın iradesine alan açıyor

Bu arada DW Haber'in ulaştığı HDP'li yetkililer, Demirtaş'ın açıklamaları ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Kürt Çalışmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhavioğlu’na göre ise Demirtaş, 6’lı masanın iradesine alan açıyor. Ruhavioğlu, "Bu masayı müzakereye teşvik ediyor hem kendi arasında hem de HDP ile müzakereye teşvik ediyor. Bu nokta önemli. İkincisi Selahattin Demirtaş, beklendiği üzere Mansur Yavaş’ın adaylığı ihtimaline kategorik olarak karşı çıkmıyor" dedi.

"HDP'nin tutumu belirleyecek"

Ruhavioğlu, buna karşın Kürt seçmenin Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu’na verdiği destek kadar Mansur Yavaş’a destek vermediğini belirtti. Bunun birkaç sebebi olduğunu ifade eden Ruhavioğlu, "Bugünkü durumda henüz aday belli değil, ikincisi HDP tutumunu belirlemiş değil. Mansur Yavaş aday olursa ve HDP örneğin sessiz kalırsa Kürt seçmenin yani HDP’li Kürt seçmenin bir miktarının Mansur Yavaş seçeneğini boykot etmesi düşünülebilir" dedi. Ruhavioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ya da Ekrem İmamoğlu seçeneklerine karşın Mansur Yavaş seçeneği öne sürüldüğünde Kürt seçmenin yaklaşık üçte birinin sandığa gitmeme yönünde eğilim gösterdiğini ifade etti. Ruhavioğlu, Kürt seçmenin oyunu büyük oranda HDP’nin tutumunun belirleyeceğine dikkat çekti.

Eray Görgülü