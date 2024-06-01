Mannheim'daki bıçaklı saldırıda tutuklama kararı

Almanya'nın Mannheim kentinde İslam karşıtı Pax Europa Hareketi'nin etkinliği sırasında bıçaklı saldırı düzenleyen zanlı hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Karlsruhe'deki savcılık ve Baden-Württemberg Kriminal Dairesi tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 25 yaşındaki zanlı "cinayete teşebbüs" ile suçlanıyor.

Zanlının 2014 yılından bu yana Almanya'da yaşadığı, evli olduğu ve iki çocuğunun bulunduğu belirtildi. Afganistan doğumlu zanlının Hessen eyaletinin Heppenheim kentindeki evinde de dün gece arama yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada altı kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı ile ilgili soruşturmanın da sürdüğü belirtildi. Açıklamaya göre, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilen ve yaralanan saldırganın henüz ifadesinin alınması henüz mümkün olmadı.

Baden-Württemberg Kriminal Dairesi saldırının hangi saikle işlendiği sorusunun soruşturmanın odağında bulunduğunu ifade etti.

Bıçaklı saldırı sonrasında başlatılan soruşturma, polisin siyasi saikle işlenen suçlarla mücadeleden sorumlu birimi ile Baden-Württenberg Eyalet Kriminal Dairesi ve Mannheim Polisi tarafından yürütülüyor.

Polis memurunun durumu ciddiyetini koruyor

Mannheim Marktplatz'da İslam karşıtı Pax Europa Hareketi'nin bir etkinliği sırasında dün düzenlenen bıçaklı saldırıda bu harekete mensup beş kişi ile bir polis memuru yaralanmış, saldırgan da polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

İslam karşıtı Pax Europa Hareketi'nin Mannheim'daki etkinliği sırasında bıçaklı saldırı gerçekleşti Fotoğraf: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Savcılık ve polis tarafından verilen bilgilere göre saldırı sonucu yaralananlar hastaneye kaldırılarak, acil ameliyata alındı. Ensesinden defalarca bıçak darbesi aldığı belirtilen polis memurunun ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Eyalet Kriminal Dairesinden bir sözcü, polisin uyutulduğunu, hâlâ hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

İslam karşıtı aktivist yaralandı

Saldırıda yaralananlar arasında İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Pax Europa Hareketi'nin yönetiminde yer alan Michael Stürzenberger de bulunuyor. Pax Europa Hareketi'nin saymanı Stefanie Kizina, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, saldırının doğrudan Stürzenberger'i hedef aldığını savundu.

Saldırı Alman siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Başbakan Olaf Scholz da saldırıya tepkisini "Bizim demokrasimizde şiddet kesinlikle kabul edilemez. Fail sert bir ceza almalı" sözleriyle dile getirdi.

AFP, dpa/JD, SÖ

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