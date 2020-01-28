 Manisa′da 5,1 büyüklüğünde deprem | TÜRKİYE | DW | 28.01.2020

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TÜRKİYE

Manisa'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Richter ölçeğine göre 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Türkiye'de yer sarsıntıları sürüyor. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olarak saptadığı deprem, Türkiye saatiyle 14.26'da meydana geldi.

Yerin 6,99 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Uşak, Kütahya, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Paniğe neden olan depremle birlikte Manisa’da vatandaşlar, sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 5,1 olarak açıkladı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Can kaybının yaşanmadığı, 3'ü balkon ve pencere gibi yüksek yerlerden atlayan, biri ise panik atak sonucu, toplam 4 kişiyi hastaneye kaldırılmış, 5 metruk bina da depremde hasar görmüştü. Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde AFAD tarafından 156 çadır kurulmuştu. Bu depremin ardından bölgede yüzlerce artçı sarsı yaşandı.

 

DHA/TY,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

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