Manavgat'taki yangında can kaybı 7'ye yükseldi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş gündür süren orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde bir çift evinde ölü bulundu. Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Manavgat'taki yangında can kaybının yediye yükseldiğini belirtirken, "Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor" dedi.





Manavgat yangını başladığından bu yana Hasan Ali Yüksel (82) Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'ndeki evinde, Osman (55) ve Şehri Kardaş (50) çifti Değirmenli Mahallesi Delioğlan mevkiindeki evlerinde yaşamını yanarak ölmüştü. Orman işçileri Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş, Gebece mahallesi Güğlen dağı Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunurken, devrilen arazözde can vermişti.

Bakan Koca, Mersin'deki yangından etkilenen 154 kişinin, tedavileri tamamlanarak taburcu olduğunu da duyurdu.

Çarşamba gününden beri 112 yangın çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sinin kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, beş yangını kontrol altına alma çabalarının da sürdüğünü kaydetti.

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı tabloya göre, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçeleri ile Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde yangınlara müdahale sürüyor.

Bakan Pakdemirli bu sabah yaptığı diğer paylaşımlarla ise Antalya'nın Gazipaşa, Mersin'in Silifke ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan'dan THK tartışmalarına yanıt

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün akşam da yangının etkili olduğu Marmaris'te incelemelerde bulundu.

Pakdemirli burada yaptığı açıklamada, geçen yıl sekiz büyük yangının çıktığını, bu yıl ise hava şartlarının olumsuz etkileri nedeniyle 10 büyük yangının son 3-4 günde çıktığını ifade etti. Pakdemirli, "bulunduğumuz noktalardan teknolojinin de yardımıyla koordine etmeye çalışıyoruz" dedi.

Türk Hava Kurumu'na (THK) ait uçaklarla alakalı ihale tartışmasına da değinen Pakdemirli, "Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Bizim yaptığımız iş ciddi bir iş, çocuk oyuncağı değil, alev toplarıyla uğraşıyoruz. Bize ister hava gücü ister arazöz ister arazi aracı her ekipmanın en iyisi gerekir. Miadını, ekonomik ömrünü doldurmuş, uçmakta zorlanan ekipmanlar hakkında teşkilatımız bir karar aldı ben de bu kararın arkasındayım. Teşkilatımız eski ve işe yaramayan teçhizat, alet edevat yerine yeni teknolojileri kullanmak gibi bir seçim yaptı ve ben de teşkilatımızın arkasında durdum" şeklinde konuştu.

Türkiye'de geçen haftadan bu yana art arda meydana gelen orman yangınlarındaTHK'ya ait yangın söndürme uçaklarının kullanılmadığıortaya çıkmış, Bakan Pakdemirli tartışmalar üzerine THK uçaklarının "uçabilecek kapasitede olmadığı, uçsa da performans verebilecek kapasitede olmadığı" açıklamasını yapmıştı.

Manavgat'ta yangın sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde dört farklı noktada başlayan ve beşinci gününe giren yangınları kontrol altına alınma çalışmaları sürdürülüyor.

Orman Bölge Müdürlüğü ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, beşinci günde Manavgat Sırtköy ve Güğlen Dağı sırtlarındaki ve Taşağıl tarafındaki yangınlar devam ediyor. Gündoğmuş yangını devam ederken, bugün sabah Alanya Yeniköy'de de yangın başladı ve Güzelbağ tarafında devam ediyor. Akseki Kepezbeleni'nde çıkan yangının ise kısmen kontrol altında alındığı belirtildi.

Bölgede yangından en çok etkilenen Manavgat Kalemler Mahallesi'nde yanan evler kepçelerle yıkılmaya başlandı. Yanan evler kepçelerle yıkılmaya başladı. Mahalle içerisinde dolaşan kepçeler, kırmızı boya ile işaretlenen evleri tek tek yıkıyor. Jandarma ekipleri özellikle yıkım çalışmalarının başladığı mahallelere girişleri yasaklarken ayni yardımlar ise mahalle içlerinde kurulan dağıtım merkezlerinde toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Caretta caretta yavrularına yardım

Manavgat'ta bölgeye yayılan yangın nedeniyle Antalya Körfezi yoğun duman bulutuyla kaplandı.

Yoğun duman, Türkiye'nin en önemli caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilini de olumsuz etkiledi. Deniz üzerinde oluşan siyah bulut nedeniyle yuvadan çıkan yavru caretta carettaların denize ulaşmak için takip ettikleri gün ışığı, duman bulutunun arkasında kaldı. Yoğun dumanın ufku kaplamasıyla, gün ışığını fark edemeyen yavru caretta carettalar yönlerini bulamadı. Bunun üzerine görevliler yavruların denize ulaşmasında yardımcı oldu. Sahilde, 70 yumurta bulan görevliler, bunlardan 40'ının denizle buluşmasını sağladı.

Bodrum'da üç mahalle tahliye edildi

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın da sürüyor. Milas'ın kırsal Beyciler mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, dün saat 15.45'te bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.



Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı 60 hanenin bulunduğu Gökpınar Mahallesi ile 85 haneli Mazı Mahallesi ve Armutçuk mevkisine ulaştı. Yangın nedeniyle iki mahallenin büyük kısmı tahliye edilirken, alevlere çok sayıda ekip müdahalede bulundu. Rüzgarın da etkisiyle daha sonra yangının Bodrum'a bağlı Aşağı Mazı Mahallesi'ne de ulaşması nedeniyle, çevredekiler Sahil Güvenlik botları ve özel tur tekneleriyle bölgeden tahliye edildi.

DHA, DW/JD, BÖ

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