Manavgat'taki yangında can kaybı 3'e yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat'taki yangında 82 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. DHA öğlen saatlerinde iki kişinin daha yangında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 4 noktada başlayan ve geniş alana yayılan yangın bölgesinde incelemede bulunan Pakdemirli sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Akseki Kepezbeleni Mahallesi'nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan daha önemli değil. Kepezbeleni boşaltılırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda" dedi.

Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını söyleyen Pakdemirli "Hayati tehlikeleri yok. AFAD ekibimiz yolda, tahliye etmek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Pakdemirli "Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor" dedi.

Türkiye genelinde çıkan yangınlardan 31'inin kontrol altında olduğunu, 10 yangını da kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Pakdemirli "Kayseri Yahyalı'da bir yangın var. Mersin'in Aydıncık ilçesinde yangın devam ediyor. Silifke'deki yangının yüksek gerilim hattından olduğu düşünülüyor. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel, bu alanda görev yapmaktadır" diye konuştu.

Antalya, Manavgat

DHA'nın haberine göre dün öğle saatlerinde ManavgatYeniköy mahallesinde başlayan yangın gece boyunca esen şiddetli poyraz nedeniyle merkeze doğru hızla ilerledi. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Ulukapı Sülek Mahallesi boşaltıldı. Çiftçiler küçük ve büyükbaş hayvanlarını alarak köyleri terk etti.

Adana Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın da ikinci gününde henüz kontrol altına alınamadı. Yangın Kozan'ın Akdam Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlamıştı. Alevlerin yedi farklı köyde evleri teslim aldığı belirtiliyor.

Mersin Aydıncık

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün öğlen saatlerinde başlayan yangına ikinci günde havadan müdahale ediliyor. Osmaniye merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangınının ise gece saatlerinde kontrol altına alındığı belirtiliyor. Dereobası'ndaki yangını çıkardığı şüphesiyle gözaltına alınan 6 kişinin sorgusunun devam ettiği belirtiliyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangını da sürüyor. Pembecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangında tedbir amaçlı 5 köy boşaltıldı. Poyrazın etkisiyle büyüyen yangına havadan müdahale güçlükle gerçekleşiyor.

DHA / EC, HS

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