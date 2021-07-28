Manavgat'ta büyük yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört ayrı noktada orman yangını çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangının Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda saat 12.00 civarında başladığı belirtildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen ve kısa sürede 15 noktaya yayılan yangın yerleşim yerleri, tarım ve hayvancılık alanlarına sıçradı. Kalemler Mahallesi'nde bulunan mezarlar, yangında tahrip olurken, çok sayıda ev yandı, tarım alanları da zarar gördü; yangının sıçradığı bölgelerde traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı.

Öte yandan Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı konutlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Ayrıca alevlerin bölgedeki bir özel hastanenin yakınına gelmesi sebebiyle, hastane yetkilileri binayı boşaltıp yatan hastaları başka bir hastaneye nakletti.

61 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişinin etkilendiğini duyurdu. Koca, bunlardan "3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı" dedi.

Pakdemirli: Yangın kontrol altında değil

Akşam saatlerinde açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Maalesef hâlâ yangın kontrol altında değil. Biraz önce saydığım dört mahallemizi boşaltmıştık. Ayrıca Yavrudoğan Mahallemizi boşalttık. Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili önemli bir tehdit yok ama yer yer Yavrudoğan köyünde 8 kadar evin zarar gördüğüne dair bilgi geldi" dedi. Pakdemirli, daha önce yaptığı açıklamada da, Kalender, Yeniköy, Çolaklı, Evrensekiz'in tahliye edildiği bilgisini vermişti.

Havanın kararması nedeniyle helikopterler, hava araçları, su atar araçları ve yönetim helikopterlerinin kaldırıldığını açıklayan Pakdemirli, "Ama gece boyu mücadelemiz devam edecek. Bu mücadelede diğer yangınlardan da bildiğiniz gibi İHA'ları kullanıyoruz. İHA'ların yangın görüntüleriyle, yerdeki ekiplerimizin görüntüleri ve meteorolojik verilerin birleşimi üzerinden de yangın kontrol aracımızla yangını sevk ve idare etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yangın bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli öğleden sonra yaptığı açıklama da, "Yangının şu an itibarıyla ilerlemesiyle ilgili rüzgarın durumu, nemin düşüklüğü ve diğer faktörler, yangını körükleyecek her türlü sebep mevcut" demiş, yangını 1 helikopter, 40 arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına almaya çalıştıklarını belirtmişti.

Bakan Ersoy: Yangın turizm bölgesine sıçramadı

Bölgede incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, yangının turizm bölgelerine sıçramadığını belirterek "Tam zamanında ve çok fazla ekipmanla müdahale edildiği için yangının o tarafa sıçraması engellenmiş. Başta yerleşim yerleriyle olan irtibatı, sonra da turizm bölgelerine gidecek yollar kapatılmış. Yangının üzerinde uçuş da yaptık, şu anda yerleşim bölgelerine uzak noktalarda seyrediyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan: Her türlü destek sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangınla ilgili "Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da hasar tespit için Antalya ve çevre illerden ekiplerin sevk edildiğini açıkladı. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hasar tespit çalışmaları için ildeki ekiplerimizin yanı sıra bölgeye çevre illerden ekiplerimizi sevk ediyoruz. Yangının söndürülmesine müteakip ilçemizde toplam 12 ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımızı hızla neticelendireceğiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce saracağız" ifadelerini kullandı.

Otellerden oda ve erzak desteği

Bu arada AFAD, tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ile 4 MEB pansiyonu hazır hale getirildiğini söyledi. Türk Kızılayı da yangın bölgesine 25 kişilik afet uzmanı ve gönüllülerden oluşan ekip gönderdi. Ayrıca bölgedeki otellerden de oda ve erzak desteği geldiği belirtiliyor.

Yangın dört noktada birden çıkması

Dört noktada yangın çıkmasına ilişkin olarak da açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bizim işimiz şu anda yangınla mücadele etmek. Gerekli adli ve kolluk kuvvetlerinin soruşturması devam ediyor. Bunlarla ilgili bulgulara rastlanınca bizim ya da valilik tarafından açıklama yapılır" dedi.

Bakan Pakdemirli'den önce konuya ilişkin açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek "Yangının dört farklı noktada birden çıkması açıkçası düşündürücü. Kundaklama şüphelerini akla getiriyor. Ancak bununla ilgili net bilgi yok" değerlendirmesi yaptı. Böcek, can ve mal kaybı olmadan yangını kontrol altına almanın öncelikli olduğunu da sözlerine ekledi.

"Görülmemiş bir yangın"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangının başlamasından hemen sonra yaptığı açıklamada, "Hâlâ devam ediyor, komple yanıyor. Yerleşim alanlarına girdi. Birçok ev ve iş yeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölgedeki yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi, akıl almaz, kötü bir tablo" şeklinde konuştu. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ise "Görülmemiş bir yangın yaşıyoruz" demişti.

DHA, ANKA, DW/DBN, JD

© Deutsche Welle Türkçe