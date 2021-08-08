Manavgat'ta 60 bin hektar ormanlık alan kül oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün sonra kontrol altına alınabilen yangınlarda soğutma çalışmaları devam ederken, yangının bilançosu da netleşiyor.

Yedi kişinin yaşamını yitirdiği bölgedeki felakette, binlerce hayvanın telef olduğu, ilk belirlemelere göre 60 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğü, ormanlar harici 59 mahallenin yandığı da belirtiliyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, kentin 1 milyon 146 bin hektar orman arazine sahip olduğunu belirterek, "Bunun 500 bin hektara yakını verimsiz, yani makilik alanlardan oluşuyor. 600 bin hektarın üstünde ise verimli ormanımız var. Tahminlere göre 60 bin hektar civarındaki verimli ormanlarımız yandı. Çünkü en verimli ormanlar Manavgat bölgesindeydi" dedi.

En az 1 milyar liralık hasar

ATSO Başkanı Çetin, orman dışındaki yerleşim alanlarında yanan evler, ahırlar, depolar, işyerleri ve köylülere ait sera, bahçe, tarla, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvanlarla ilgili bir hesaplama yaptıklarını açıkladı. Bu hesaplamaya göre bölgede en az 1 milyar TL'lik ekonomik kaybın söz konusu olduğunu belirten Davut Çetin, ancak hasar tespitleri tamamlandıktan sonra net rakamların ortaya çıkacağını da ifade etti. 60 bin hektar alanda yok olan ormanla birlikte milyonlarca canlının ve ağaçların yok olduğuna işaret eden Davut Çetin, ormandaki kayıplarla ilgili ekonomik değer belirlemenin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

33 bine yakın hayvan telef oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespitlerine göre bölgede 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Bitkisel zarar ve ölen hayvanlar bakımından son verilere göre, 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, 1441 arılı kovan, 1006 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan öldü.

Yangında yaralanan kedi tedavi ediliyor

Manavgat'ta 28 Temmuz günü saat 11.30'da dört farklı noktada başlayan orman yangınları, sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçramıştı. Bu ilçelerdeki 21 farklı noktada günlerce süren yangınlarda, 59 mahalle büyük zarar gördü. Binlerce hektar orman arazisinin yanı sıra yüzlerce ev, ahır ve depo yandı. Yangınlar ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ise ilçe merkezindeki yangını başlattığı belirtilen 16 yaşındaki C.Y. "kasten orman yakmak" suçundan tutuklanmıştı.

Köyceğiz'deki yangına müdahale sürüyor

İletişim Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, gece yarısı itibarıyla Türkiye'deki 238 orman yangınından 231 kontrol altına alınırken, Muğla, Isparta ve Antalya'da toplam yedi yangına müdahale devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla'daki yangınlara gece görüşlü helikopter ile müdahale sürüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 11 gün önce makilik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Üç uçak, beş helikopter ile havadan, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye erinin karadan müdahale ettiği yangında, alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın Çine'ye sıçradı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor. Tedbir amacıyla altı mahallede bazı evler tahliye edildi.

Aydın'daki yangına müdahale sürüyor

Yatağan'ın Helvacılar Mahallesi Gökbel Dağı'nda önceki gün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıkmış, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler Gökbel Dağı'nın arka kısmındaki Çine'nin Akçaova Mahallesi'ne sıçramıştı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı beş helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi ise karadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle altı mahallede bazı evler tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ise hayvanlarını mahalle dışına çıkardı.

Dün gün boyu havadan ve karadan yapılan müdahaleler, bugün de sürüyor. Orman yangınının, yerleşim yerlerine sıçraması önlendi.

Gece yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, "Biz tedbir amaçlı altı mahallemizin belirli bölümlerini tahliye kararı aldık. Olası bir rüzgarın farklı yönden esmesi durumunda yangının yerleşim yerlerine intikali ve burada vatandaşlarımıza zarar vermesini önlemek amacıyla yaptık" dedi. Vali Aksyon, "Tespit olmamakla birlikte Yatağan bölgesi de dahil olmak üzere 500 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan destek geldi. 200 asker, Çine'nin kırsal Akçaova Mahallesi'ndeki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

DHA/JD, ETO

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