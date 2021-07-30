 Manavgat′ın Salur Köyü′nde endişeli bekleyiş | Türkiye | DW | 30.07.2021

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Türkiye

Manavgat'ın Salur Köyü'nde endişeli bekleyiş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bazı köyler yangının bıraktığı hasarı tamir etmeye çalışırken, bazıları içinse tehlike sürüyor. Salur Köyü de onlardan biri. DW Türkçe köylülerle konuştu.

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Manavgat'ın Salur Köyü sakinleri anlatıyor

Antalya Manavgat'ın 20 kilometre kuzeyindeki Salur Köyü'nde sabah saatlerinde yangın başladı.

Köy halkı tedirgin, köydeki yaşlılar ve çocuklar tahliye edildi. Geriye kalan az sayıda kişi yangınla mücadele için beklerken, rüzgarın yangının yönünü köye doğru hızlandırmasından endişe ediliyor.

Köyün baraj yakınında olması sayesinde iki helikopter sürekli alevlere su atabiliyor. Can ve mal kaybının olduğu Manavgat'taki Salur Köyü sakinleri yaşadıklarını DW Türkçe'ye anlattı.

Haber için videoyu tıklayın.

Serkan Ocak

© Deutsche Welle Türkçe

 

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"THK uçakları kullanılsaydı, yangın büyümezdi"

Bakan Pakdemirli, THK uçaklarının kapasitesi yetersiz olduğundan yangınlara müdahalede kullanılmadığını söyledi. THK’da görev yapmış Bayram Duman "Uçaklar eski değil, kullanılsaydı Manavgat yangını büyümezdi" diyor.  

Pakdemirli: Envanterde yangın söndürme uçağı yok

Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye’nin halihazırda envanterinde yangın söndürme uçağı olmadığını ancak bu yıl içerisinde uçak alımının tamamlanmasını planladıklarını söyledi.  

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Manavgat'ın Salur Köyü sakinleri anlatıyor  