Manavgat'ın Salur Köyü'nde endişeli bekleyiş

Antalya Manavgat'ın 20 kilometre kuzeyindeki Salur Köyü'nde sabah saatlerinde yangın başladı.

Köy halkı tedirgin, köydeki yaşlılar ve çocuklar tahliye edildi. Geriye kalan az sayıda kişi yangınla mücadele için beklerken, rüzgarın yangının yönünü köye doğru hızlandırmasından endişe ediliyor.

Köyün baraj yakınında olması sayesinde iki helikopter sürekli alevlere su atabiliyor. Can ve mal kaybının olduğu Manavgat'taki Salur Köyü sakinleri yaşadıklarını DW Türkçe'ye anlattı.

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Serkan Ocak

© Deutsche Welle Türkçe