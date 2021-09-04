Maltepe'de maske ve sosyal mesafesiz aşı karşıtı eylem

Yüzlerce aşı karşıtı, İstanbul'un Maltepe ilçesinde düzenlenen mitingde bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre, miting alanına giriş noktalarında polis tarafından maske kontrolü yapıldı ve maskesiz olanlara maske dağıtıldı. Ajans, polisin girişte katılımcıları maske takmaları konusunda da uyardığını ancak birçok kişinin miting alanına girdikten sonra maskesini çıkardığını aktardı.

Miting sırasında çekilen görüntülerde de protestocuların birçoğunun maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye de dikkat edilmediği görüldü.

DHA'nın haberine göre, katılımcılara HES ya da aşı kartı kontrolü yapılmadı. Ajans, polisin zaman zaman araçlarla miting alanının etrafında dolaşarak "salgının devam ettiği ve maske mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği" konusunda uyarı anonsları yaptığını bildirdi.

Göstericiler mitingde "Küresel çete Türkiye'den elini çek", "DSÖ, Türkiye'den defol" ve "Benim bedenim, beni kararım" yazılı dövizler taşıdı.

Miting sırasında #HerYerMaltepeHerYerDireniş etiketi, Twitter'da TT'ler arasında ilk sıraya çıktı.

Dilipak: Küresel güçlere meydan okumak için buradayız

Mitingde gazeteciler Abdurrahman Dilipak ve Hamza Yardımcıoğlu ile Dr. Bilgehan Bilge ve şarkıcı Bora Gencer'in de aralarında bulunduğu isimler konuşmacı olarak yer aldı.

Miting konuşmalarına, İstiklal Marşı ve "Covid şehitleri için" okunan duanın ardından başlandı. Dilipak, konuşmasında "Burada küresel güçlere meydan okumak için varız. Adının Covid olduğunu iddia ettiğiniz virüsün yarasadan konakçıya, oradan bulaş olarak insana nasıl geçtiğini, hikâye gibi bize anlatıp durdunuz. PCR tanı kitleriyle insanlarda PCR'ın görmediği virüs var mı yok mu, yazı tura atmaya başladınız. Adına SARS-COV-2 dediğiniz virüsü peçete testiyle dünyaya yaydınız. Hatırlayın Çin'de sokakta giderken düşüp ölen insanları, medyada gösterilen o trajik ölümleri. Size ölümü gösterip hastalığa razı etmeye çalıştılar" iddialarını dile getirdi.

Dilipak, "Akraba, arkadaş ziyaretleri engellendi. Tokalaşmayın, sarılmayın dediler. Siz yanınızdaki arkadaşınızın elini tutun inşallah. Şimdi biz birlikteyiz. Bu oyunu bozacağız" diye konuştu. Konuşmasında "insanlara çip takıldığını" iddia eden Dilipak "insanlara çip takılması yönündeki girişimlere karşı meclis araştırması açılması" için çağrıda bulundu.

Kaymakamlık reddetti, Valilik izin verdi

"Büyük uyanış" adıyla ve "Küresel çetelere karşı tek ses olacağız" sloganıyla düzenlenen miting için izin başvurusu Anadolu Birliği Partisi tarafından yapılmıştı.

Maltepe Kaymakamlığı bulaş riskini artıracağı gerekçesiyle mitinge izin vermemişti. Ancak Anadolu Birliği Partisi daha sonra İstanbul Valiliğine başvurarak miting için izin almıştı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararda, Anadolu Birliği Partisi tarafından, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe İlçesi Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü saat 15.00 ile 18.00 saatleri arasında bir açık yer toplantısının düzenlenmek istenildiği belirtilmişti. Söz konusu açık yer toplantısının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 9. ve 10. maddelerine göre değerlendirildiği ve Maltepe Miting Alanı'nda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görüldüğü kaydedilerek gerekli emniyet tedbirlerinin alınması kararlaştırılmıştı.

DW,DHA/CÖ,JD

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