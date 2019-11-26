Malta basını: Başbakan Muscat istifa edecek

Malta'da araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastı ile bağlantılı olarak Başbakan Joseph Muscat'ın istifa edeceği iddia edildi. Times of Malta ve Malta Today gazeteleri adını açıklamadıkları kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde, Başbakan Muscat'ın istifa etmek üzere olduğunu öne sürdüler. İddialar resmi olarak henüz teyit edilmiş değil.

Times of Malta, 2013 yılında başbakanlığa seçilen Muscat'ın Cuma günü Cumhurbaşkanı George Vella tarafından kabul edildiği ve görüşmede niyetini Cumhurbaşkanı Vella'ya bildirdiğini yazdı. Gazetenin haberinde, Muscat'ın televizyonda yapacağı bir konuşma ile istifa edeceği ileri sürüldü.

Galizia suikastinin hâlâ tam olarak aydınlatılamaması ülkede tepkiyle karşılanıyor. Düzenlenen protestolarda göstericiler tarafından Başbakan Muscat’ın istifası isteniyor.

Özel Kalem Müdürü istifa etmişti

Rüşvet ve yolsuzluk konularında yazan gazeteci Galizia'nın 2017 yılında öldürülmesi ile bağlantılı soruşturma iş insanı Yorgen Fenech'in geçen hafta gözaltına alınması ile yeni bir boyut kazanmış ve hükümete yönelik baskı artmıştı.

Bu hafta içinde Başbakan Muscat'ın Özel Kalem Müdürü Keith Schembri istifa etmişti. Suikast ile bağlantılı olarak gözaltına alınan iş insanı Fenech, Galizia'nın öldürülmesinin arkasında Schembri'nin olduğunu iddia etmiş, Schembri Salı günü gözaltına alınmış ancak Perşembe günü serbest bırakılmıştı.

Galizia'nın ailesi iş insanı Fenech'in cinayeti azmettiren kişi olduğunu iddia ediyor. Yorgen Fenech bildiklerini anlatması karşılığında Başbakan Muscat'tan dokunulmazlık talep etmişti. Ancak Başbakan Muscat, saatler süren kabine toplantısının ardından bu sabah yaptığı açıklamada Fenech'in bu talebini reddettiğini belirtti. Hükümetin "polis ve yargının tavsiyelerini" uygulayacağını belirten Muscat, "cinayetin kendi denetimi altında" aydınlatılacağını söyledi.

Fenech'den rüşvet aldıkları iddiası

Bu hafta içinde Turizm Bakanı Konrad Mizzi de istifa etmişti. Ekonomi Bakanı Chris Cardona da soruşturma sonuçlanana kadar görevini askıya aldığını duyurmuştu. Schembri'nin yanı sıra Mizzi ve Cardona da olayla bağlantıları olduğunu reddediyor. Her üç siyasetçi hakkında da doğrudan bir suçlama bulunmuyor. Panama Belgeleri konusunda araştırma yapan gazeteci Galizia, Schembri ve Mizzi'nin Panama'da şirketleri olduğunu ve Fenech'den rüşvet aldıklarını iddia etmişti. Belgeler, Fenech'a ait Dubai merkezli 17 Black adlı şirketten Panama'daki bu şirketlere yaklaşık 2 milyon euro ödeme yapıldığına işaret ediyor.

Öldürülen gazeteci Daphne Caruana Galizia

Araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia 16 Ekim 2017'de aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. 53 yaşındaki gazeteci, siyasetçiler ve iş insanları arasındaki yolsuzluk ve rüşvet konularında araştırmalar yapıyordu. Galizia'nın ölümünden sonra yakalanan üç zanlı hakkında dava açıldı. Ancak suikastı kimin azmettirdiği belirsizliğini koruyor.

AFP, dpa / JD, ET

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