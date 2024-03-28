Malmö'de Eurovision için İsrail önlemi

İsveç'in Malmö kenti, İsrail'in de katılacak olması nedeniyle Eurovision şarkı yarışmasına sıkı güvenlik önlemleri alarak hazırlanıyor.

Eurovision şarkı yarışmasının bu yılki ev sahibi Malmö, 5-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliğe ilişkin yoğun güvenlik önlemleri alıyor.

Kur'an yakma eylemleri nedeniyle geçen Ağustos ayında güvenlik tehdidi seviyesinin yükseltildiği İsveç'te, İsrail'in Gazze'deki savaş devam ederken katılacağı Eurovision'a yönelik önlemler de sıkı tutuluyor.

Malmö kentinin güvenlik sorumlusu Ulf Nilsson, AFP'ye yaptığı değerlendirmede, "İsrail-Hamas arasındaki çatışma, İsveç'i etkileyen Ukrayna savaşı ve daha büyük bir hibrit savaş riski var, siber saldırılar var" dedi. Nilsson, "Zor dönemlerden geçiyoruz" diye ekledi.

İsveç'teki Filistinlilerin önemli bir bölümü Malmö'de yaşıyor. Bu nedenle İsrail ile Hamas arasındaki savaş Malmö'nün Eurovision hazırlıklarına farklı bir boyut kazandırıyor.

Malmö bu duruma alışık

Yaklaşık 360 bin kişilik nüfusunu 180'den fazla ülkeden insanın oluşturduğu çok kültürlü bir kent olan Malmö'de polis ise bu göreve hazır olduğunu duyurdu.

Polis sözcüsü Niels Norling, "Dünya genelindeki çatışmaların işimizi ve Malmölülerin günlük hayatını etkilediğini görmek bizim için sık karşılaşılan bir durum" dedi.

Norling, "Etkinliğin birkaç ay öncesinden bile İsrail'in Eurovision'a katılımına destek için de protesto için de gösteri izni talebi aldık" diye konuştu.

Eurovision yarışmasını Avrupa Yayın Birliği (EBU) ile birlikte organize eden İsveç kamu televizyonu SVT de tüm ayrıntıların düşüldüğünü açıkladı.

Kanalın yöneticilerinden Ebba Adielsson, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Her türlü senaryoya hazırlanıyoruz" dedi. Adielsson, etkinliğin gerçekleştirileceği Malmö Arena salonunun hem içinde hem de dışında gösteriler olacağını göz önünde bulundurduklarını ve buna göre hazırlandıklarını belirtti.

Etkinliğin düzenleneceği Malmö Arena salonu Fotoğraf: MATHILDA AHLBERG/Bildbyran/IMAGO

Şarkının ismi ve sözleri değiştirildi

EBU, Ukrayna'yı işgalinin Rusya'yı yarışmadan çıkarmıştı. Bazı Avrupa ülkelerinde İsrail'in de Gazze'deki savaş nedeniyle yarışmadan çıkarılması için çağrılar yapıldı. Ancak bu çağrıları reddeden EBU, İsrail'in yarışmaya katılabileceğine hükmetti.

İsrail'deki kamu televizyonu da EBU'nun üyeleri arasında. İsrail, 1973 yılında Eurovision'a Avrupa dışından katılan ilk ülke olmuştu. İsrail o tarihten beri dört kez bu yarışmayı kazandı.

İsrail'i yarışmada bu yıl 20 yaşındaki Eden Golan temsil edecek. EBU, Golan'ın bu yarışma için seçilen "Ekim Yağmuru" adlı şarkısının ismini ve sözlerini siyasi olduğu gerekçesiyle değiştirtmişti. Şarkıda, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği İsrail saldırısında ölenlere atıfta bulunuluyor.

Malmö, İsveçli şarkıcı Loreen'in 2023'teki yarışmayı kazanması nedeniyle bu yılki organizasyona ev sahipliği yapıyor. Etkinlik için 80 ülkeden yaklaşık 100 bin ziyaretçinin Malmö'de bulunması bekleniyor.

DW,AFP/CÖ,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?