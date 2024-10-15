Mali müşavirler vergide adalet olmadığını düşünüyor

On ilde yapılan ankete katılan mali müşavirler, Türkiye’deki vergi sistemini adaletli bulmadıklarını açıkladı. Cumhuriyet döneminde en adil olmayan dönemin ise son beş yıllık uygulamalar olduğu dile getirildi.

Ulusal Vergi ve Muhasebe Araştırmaları Derneği’nin (UVEM-DER), on ilde yaptırdığı anket, mali müşavirlerin Türkiye’deki vergi sistemini adaletli bulmadığını ortaya koydu.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Van, Samsun, Antalya, Muğla ve Malatya illerinde yaşayan 300 mali müşavirin katılımıyla yapılan ankette, "Ülkemizde adil bir vergi düzeni olduğuna inanıyor musunuz" sorusu yöneltildi.

Ankete katılan 265 mali müşavir "Hayır adil bir vergi sistemi yok", 15 mali müşavir "Evet sistemin adil olduğuna inanıyorum", 8 mali müşavir "Net görüşüm yok", 12 mali müşavir de "Hiç bir zaman adil olmadı" diye yanıt verdi.

UVEM-DER Genel Başkanı Faruk Güçlü, mali müşavirlerin ankete verdiği yanıtlarla ilgili olarak, "Osmanlı'dan günümüze 600'ü aşan vergi türü uygulanmış ancak adil vergi düzeni kurulamadığı gibi pek çok iç isyana da neden olan uygulamalar olmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında aşar vergisi çok tartışılmış ve kaldırılmıştır. Cumhuriyet döneminde en adil olmayan dönem son beş yıllık uygulamalardır. Gelir İdaresi ile mükellef arasında köprü konumunda olan mali müşavirler sorduk onlar da verginin adil olmadığını söylediler. Mükellefi boş beyanname vermeye zorlayıp ondan da damga vergisi almak hukukun temel kurallarına ve vergi tekniğine de aykırıdır" değerlendirmesinde bulundu.

ANKA/KA,BK