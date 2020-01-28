Malatya’da 5.0 büyüklüğünde deprem

Malatya’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, kentte saat 21:06’da meydana gelen depremin merkez üssünün Malatya'nın Pütürge ilçesi olduğunu ve 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.

Demirören Haber Ajansı’na göre sarsıntı, Diyarbakır ve Siirt’te de hissedildi. İlk belirmelere göre depremin bir hasara yol açmadığı kaydedildi.

DW / SÖ, EC

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