Makedonya, Balkanlar'da bir ülke. Yunanistan'ın itirazı nedeniyle Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti olarak da anılır. Başkenti Üsküp'tür.

Sırbistan, Kosova, Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaristan ile komşudur. Yugoslavya'nın tarihe karışması sonucunda 1991 yılında bağımsızlığına kavuştu. 2005 yılında Makedonya'ya resmen AB aday ülke statüsü verilmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) üyesidir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) katılımcı devletleri arasında yer almaktadır. DW Türkçe'nin Makedonya ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.