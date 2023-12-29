Maine eyaleti Trump'ın seçimlere giremeyeceğine karar verdi

ABD'de Colorado'nun ardından Maine eyaleti de eski Başkan Donald Trump'ın 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimleri öncesindeki ön seçimlere katılamayacağını bildirdi.

Maine eyaletinde seçimler konusunda yetkili Demokrat siyasetçi Shenna Bellows, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında Trump'ın oynadığı rol nedeniyle ön seçimlere katılamayacağını, başvurusunun "geçersiz" olduğunu belirtti. Bellows, ABD Anayasası'nın 14'üncü maddesi uyarınca Trump'ın seçimlere katılmak için gereken nitelikleri taşımadığını vurguladı. Anayasa'nın 14'üncü maddesinde Anayasa'yı koruyacağına dair yemin ettikten sonra Anayasa'ya karşı "isyan veya ayaklanmaya" katılan hiç kimsenin kamu görevi yürütemeyeceği belirtiliyor.

"Kongre baskını Trump'ın talimatı ile gerçekleşti"

Bu kararı kolaylıkla almadığını belirten Bellows, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskının Trump'ın "Talimatı, bilgisi ve desteği" ile gerçekleştiğini söyledi. Bellows, itiraz edilmesi halinde kararın erteleneceğini de sözlerine ekledi.

Cumhuriyetçilerin adayı olmak isteyen Trump'ın seçim ekibinden bir sözcü Maine eyaletinin kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Seçim ekibi, Bellow'un kararını "seçimde hırsızlık girişimi" olarak nitelendirdi.

Eski Başkan Trump'ın Colorado eyaletinde de ön seçimlere giremeyeceği bildirilmişti. Colorado Yüksek Mahkemesi de Donald Trump'ın Kongre baskınında oynadığı rolü hatırlatarak, Anayasa'nın 14'üncü maddesini kararına gerekçe olarak göstermişti. Mahkeme temyize olanak tanınması için kararın uygulanmasını 4 Ocak 2024 tarihine kadar erteleyeceğini duyurmuştu.

Nihai kararı Yüksek Mahkeme verecek

Michigan ve Minnesota eyaletlerinde de Trump'ın ön seçimlere girmesinin engellenmesi için hukuki süreç başlatılmış, ancak bu yöndeki talep reddedilmişti. Oregon da ise henüz karar verilmedi. Trump'ın seçimlere katılıp katılmayacağı konusundaki nihai kararı Washington'daki Yüksek Mahkemenin vermesi bekleniyor. Yüksek Mahkeme'de ağırlıklı olarak muhafazakâr yargıçlar görev yapıyor.

2024 yılındaki başkanlık seçimlerinde aday olmayı hedefleyen Trump, Cumhuriyetçiler arasında favori olarak görülüyor ve kamuoyu yoklamalarına göre diğer adayların açık ara önünde yer alıyor. Cumhuriyetçilerin ön seçimleri 15 Ocak'ta Iowa eyaletinde başlayacak. Maine ve Colorado eyaletlerinde ise ön seçimlerin 5 Mart'ta yapılması planlanıyor. Ön seçimleri kazanan adayın, 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Başkan Joe Biden'a karşı yarışması öngörülüyor.

2021'deki Kongre baskını

Donald Trump destekçileri, Kasım 2020 tarihinde yapılan başkanlık seçimini Joe Biden'ın kazandığının onaylanmasını engellemek için Kongre binasını basmıştı. Baskından kısa bir süre önce Trump, destekçilerini kongre binasına gitmeye ve "her koşulda" mücadele etmeye çağırmıştı. Trump, seçimlere hile karıştırıldığını ileri sürerek, yeniden seçilmesinin engellendiğini ileri sürmüştü. 77 yaşındaki Trump hakkında 2020 yılında Georgia eyaletinde seçimleri manipüle etme iddiası ile açılan davanın gelecek yıl Mart ayında başlaması bekleniyor.

AFP, dpa/JD, GY

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