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Mahkeme kararına rağmen inşaat başladı

10 saat önce

Demirören Holding'in borçlarına karşılık Ziraat Bankası'na geçen Kemer Country sitesindeki golf sahasına inşaat çalışması mahkeme kararına rağmen başladı.

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Demirören Holding'in Doğan Medya Grubu'nu satın almak için Ziraat Bankası'ndan kullandığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon liralık kredi karşılığında bankaya geçen Kemer Country'nin golf sahasına inşaat yapılmak isteniyor.
Bölge sakinleri, 1980'den bu yana açık yeşil alan ve deprem toplanma bölgesi olarak da kullanılan golf sahasına inşaat yapılmasına karşı çıkıyor.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi bu başvuruyu kabul etti ve inşaatla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak mahkeme kararı Eyüp Kaymakamlığı tarafından tanınmadı, iş makineleri polis eşliğinde kazı yapmaya başladı.

İş makinelerinin çalışmasını engellemeye çalışan bölge sakinleri polis tarafından kalkanlarla itilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

 

Ayrıntılar haberde...

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