 Mahkeme: ″Göç öldürür!″ afişi kısmen gerçeği yansıtıyor | ALMANYA | DW | 01.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Mahkeme: "Göç öldürür!" afişi kısmen gerçeği yansıtıyor

Giessen'de bir mahkeme tarihten örneklerin "göçün ölüm ve felakete neden olabileceğini" gösterdiği gerekçesiyle aşırı sağcı NPD'nin "Göç öldürür!" şeklindeki afişinin "kısmen gerçeği yansıttığına" hükmetti.

default

Almanya'da Giessen İdare Mahkemesi, tarihten örneklerin "göçün ölüm ve felakete neden olabileceğini" gösterdiği gerekçesiyle aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) "Göç öldürür!" şeklindeki afişinin "kısmen gerçeği yansıttığına" hükmetti.

Frankfurt yakınlarındaki Giessen'deki mahkeme "Göç öldürür! (Migration tötet!)" ifadesine yer veren aşırı sağcı NPD'nin seçim afişinin "en azından kısmen gerçeği yansıttığına" ve ırksal nefret içermediğine hükmetti.

Önerdiğimiz linkler

Hannover'de aşırı sağcı NPD partisinin gösterisi binlerce kişinin katıldığı protesto eylemiyle kınandı. (23.11.2019)

Almanya'da Hannover İdare Mahkemesi, aşırı sağcı NPD'nin gazetecileri hedef alan gösterisini yasaklayan polisin kararını bozdu. Polis, karara karşı üst mahkemeye şikayet dilekçesi verdi. (22.11.2019)

Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi, aşırı sağcı NPD'nin seçimler için hazırladığı seçim spotunun ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna karar verdi. (15.05.2019)

Legal Tribune Online ve Yazı İşleri Ağı'nın (RND) haberine göre tarihten örnekler veren hakim Andreas Hofer, "yabancılara dostane tavır sergileyen" Roma İmparatorluğu'nun Kavimler Göçü sonucunda yıkıldığını, bunu Avrupa'dan Amerika katasına göçün izlediğini, bunun ise Amerikan yerlileri için ölümcül sonuçları olduğunu kaydetti. Hakim "Tarihten bu örnekler göçün gerçekten ölüm ve felakete neden olabileceğini" göstermektedir ifadelerine yer verdi.

Kararda ayrıca Avrupa’ya ulaşmak için Akdeniz’i geçmeye çalışırken hayatını kaybeden çok sayıdaki sığınmacının da “göçün neden olduğu bir diğer ölümcül tehlikeyi” ortaya koyduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

Aşırı sağcı NPD’nin 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri için kullandığı afişlerde "İşgali durdur: göç öldürür!" ifadesine yer veriliyordu. Kent yönetimi "nefret söylemi içerdiği" gerekçesiyle NPD'den seçim afişlerini iki gün içinde kaldırmasını talep etmiş, NPD bunun üzerine konuyu mahkemeye taşımıştı.

Alman basınında yer alan haberlere göre hakim Andreas Hofer 2015'te de "Fazla göçün Alman kültürünün ölümüne neden olabileceği" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

DW/BW,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Serbien Migranten in Belgrad

AB'de gündem göçmen krizi 28.06.2018

AB devlet ve hükümet liderleri göçmen krizini görüşmek ve çözüm üretmek amacıyla bugün ve yarın bir araya geliyor. Göçmen krizi nedeniyle AB'nin genişleme süreciyle ilgili tartışmalar ileri bir tarihe ertelendi.

Infografik Karte AB ülkelerindeki sağ popülistler TÜR

Avrupa sağ popülizminin haritası 10.04.2018

Macaristan'da Orban sandıktan güçlenerek çıktı. Avrupa genelinde sağ popülizm son yıllarda giderek güçleniyor. DW Türkçe, sağ popülist siyasi partilerin meclis ve hükümette yer aldığı AB ülkelerini mercek altına aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

SPD'nin yeni eş genel başkanları Norbert Walter-Borjan ve Saskia Esken

SPD yeni eş genel başkanlarını seçti

SPD üyeleri yeni eş genel başkanları olarak Esken ile Walter-Borjan’ı seçti. Partideki bu yeni başlangıcın CDU/CSU-SPD koalisyonunun sonu olup olmayacağına 6 Aralık’ta yapılacak parti kongresinde karar verilecek.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  