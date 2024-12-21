Magdeburg'ta iki Türk yaralı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Noel pazarı saldırısında iki Türk vatandaşının yaralandığını duyurdu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyı kınadı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Magdeburg şehrinde Cuma akşamı Noel pazarına düzenlenen saldırıda yaralananlar arasında, iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da olduğunu duyurdu.

Bakanlığın X platformundaki "T.C. Dışişleri Bakanlığı Destek" hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel Pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir. Hannover Başkonsolosluğumuz irtibat numarası: +49 177 9372727".

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, Magdeburg'da yaşanan saldırıyı kınadıklarını aktardı.

Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini dilediklerini belirten Çelik, "Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Teröre ve şiddete karşı her zeminde ortak mücadele ilkemizi bir kere daha ifade ediyoruz" dedi.

Almanya'nın Magdeburg kentinde, Suudi-Arabistan kökenli 50 yaşındaki bir kişinin aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre, biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Olayda en az 200 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

DW / ET,SÖ

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