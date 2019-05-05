 Maduro: Eski istihbarat şefi CIA’e çalıştı | DÜNYA | DW | 11.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Maduro: Eski istihbarat şefi CIA’e çalıştı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkenin eski istihbarat şefi olan Christopher Figuera’nın bir yıldan uzun süredir ABD istihbaratı CIA için çalıştığını ileri sürdü.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkenin eski istihbarat başkanı olan Christopher Figuera’nın CIA için çalıştığını ileri sürdü. Maduro televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Figuera’nın bir yıldan uzun süre önce Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA’e katıldığının ispat edildiğini söyledi. Maduro "hain" ve "köstebek" olarak tanımladığı Figuera’nın ABD istihbaratına çalıştığına dair bir kanıt sunmadı.

Figuera'nın ayrıca Nisan ayı sonundaki başarısız darbe girişimini de koordine ettiğini ileri süren Maduro "Yakında yargı önüne çıkacak ve ihanetin bedelini ödeyecek" diye konuştu.

Kendisini Venezuela geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido 30 Nisan tarihinde bir grup askerle birlikte orduya ayaklanma çağrısı yapmış ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı.

Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido

Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido

Venezuela yönetimi bu olay sonrası şimdiye kadar 10 muhalif milletvekili hakkında ceza soruşturması başlattı. Bunlar arasında Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano da bulunuyor. Guaido'nun yardımcısı da olan Zambrano Cuma gününden beri bir askeri cezaevinde tutuluyor. Söz konusu milletvekillerinden üçü başka ülkelerin diplomatik temsilciliklerine biri ise Kolombiya'ya sığındı. 

ABD'den yeni yaptırım kararı

Öte yandan Guaido'nun başlıca destekçisi olan ABD, Venezuela yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak için uyguladığı yaptırımların kapsamını genişletti. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre daha önce petrol ve bankacılık branşlarında uygulanan yaptırımlar artık savunma ve güvenlik branşlarını da kapsayacak. Venezuela'da bu branşlarda etkin olan ABD'li ve yabancı firmalara yaptırım uygulanabilecek.

dpa, Reuters / EC, 

©Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Maduro’dan orduya: ABD müdahalesine hazır olun

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün askeri birliklere hitaben yaptığı konuşmada ABD’nin potansiyel askeri müdahalesine hazırlıklı olmalarını istedi. (05.05.2019)  

Trump ile Putin Venezuela krizini görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Bir saati aşan görüşmede Venezuela'daki siyasi krizin de ele alındığı açıklandı. (03.05.2019)  

Maduro'dan orduya birlik çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, orduyu "darbecilere" karşı birlik olmaya çağırdı. ABD ve Rusya dışişleri bakanlarının ise önümüzdeki hafta bir araya gelerek Venezuela krizini ele alacağı açıklandı. (02.05.2019)  

Benzer içerik

Venezuela politische Krise Maduro Militär

Maduro’dan orduya: ABD müdahalesine hazır olun 05.05.2019

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro dün askeri birliklere hitaben yaptığı konuşmada ABD’nin potansiyel askeri müdahalesine hazırlıklı olmalarını istedi.

Venezuela Maduro ruft Armee zur Entwaffnung aller Putschisten auf

Maduro'dan orduya birlik çağrısı 02.05.2019

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, orduyu "darbecilere" karşı birlik olmaya çağırdı. ABD ve Rusya dışişleri bakanlarının ise önümüzdeki hafta bir araya gelerek Venezuela krizini ele alacağı açıklandı.

Venezuela politische Krise Ausschreitungen in Caracas

Maduro: Askeri liderler tam bağlılıklarını gösterdi 30.04.2019

Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro, askeri liderlerle görüştüğünü ve "tam bağlılık" niteliğindeki desteklerini aldığını açıkladı. Muhalif lider Guaido daha önce ordunun kendisini desteklediğini söylemişti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Dört soruda İdlib'de son durum

İdlib neden önemli, bölgede kim kiminle savaşıyor, bölgeyi nasıl bir gelecek bekliyor? Türkiye'nin bu süreçteki rolü ne? Dört soruda Suriye savaşının kilit bölgelerinden olan İdlib'deki son durumu derledik.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  