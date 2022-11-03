Maden müdürünün ifadesi ortaya çıktı

41 madencinin öldüğü ATİM'in müdürü Özdemir, olaydan dört gün önce bakanlığın teftiş yaptığını ve forklift ile aspiratörden başka kusur olmadığını ileri sürdü.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 14 Ekim'de 41 madencinin hayatını kaybettiği grizu ve kömür tozu patlamasıyla ilgili soruşturmada sekiz kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında yer alan Amasra Taşkömürü İşletmesi (ATİM) Müdürü Cihat Özdemir ve ATİM İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi'nin ifadeleri ortaya çıktı.

Özdemir, Çalışma Bakanlığı'nın patlamadan birkaç gün önce teftiş yaptığını ve teftişte önemli eksikler bulunmadığını belirterek, madenin çalışmasını durdurma yetkisini kullanmak yerine para cezası kesildiğini söyledi. Ekmekçi ise, patlamanın hayatını kaybeden 41 işçi arasında yer alan lağımcı ve nezaretçinin hatası nedeniyle yaşanmış olabileceğini ileri sürdü.

Patlamayla ilgili soruşturmada, 14 Ekim'deki maden patlamasından 14 gün sonra, 28 Ekim'de 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden sekizi tutuklanırken, diğer şüphelilerin bir kısmına adli kontrol uygulandı.

Çalışma Bakanlığı dört gün önce teftiş yapmış

DW Türkçe'nin ulaştığı ifadelerde, olası kastla öldürme suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanan madenin en yetkili ismi olan Özdemir, patlamadan dört gün önce Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin madenle ilgili rapor hazırladığını ve bu raporda herhangi bir eksikliğe rastlanmadığını belirtti. Özdemir, bakanlığın raporunda iki eksiklik tespit edildiğine değinerek, "Bulduğu eksiklikler, forkliftin tamiri ve kuyu başında olan aspiratörlerin modernizasyonu ile ilgiliydi" dedi.

"Eksiklikler çalışmaya engel olsaydı, denetim yapan kurum ocağı durdururdu"

Özdemir ifadesinde, madendeki eksikliklerin tamamlanmasının Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Maden ve Petrol Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olduğuna da değindi ve şunları söyledi: "Tespit edilen eksiklikler çalışmaya engel olsaydı zaten denetim yapan kurumun ocağı durdurma yetkisi olduğu için ocağı durdururdu, bize sadece ceza yazarak bizi hızlandırmayı amaçlamışlardır."

İşletme müdürüne göre işçi ve nezaretçiler sorumlu

Patlamanın yaşandığı madenin İşletme Müdürü olarak görev yapan Selçuk Ekmekçi ise ifadesinde, hayatını kaybeden üç madenciyi sorumlu tuttu. Ekmekçi, "Bilirkişiler daha doğru bilir ancak benim düşüncem, kaza barutçu yani ateşleyici arkadaşımızın acele hareket etmesinden dolayı yaşandı" dedi.

"Lağım acele atıldı, nezaretçiler müsamaha gösterdi"

Madende üretim için yapılan patlatma işleminde, lağımcının acele hareket ettiğini ileri süren Ekmekçi, "Kaza sırasında vefat eden iki maden nezaretçisi şehidimizin lağımın acele atılmasına müsamaha gösterdiğini düşünüyorum" ifadelerini de kullandı.

Olası kastla öldürme suçundan tutuklanan Ekmekçi ifadesinin son bölümünde, babasının 1995 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki maden ocağında yaşanan grizu patlamasında hayatını kaybettiğini belirtti.