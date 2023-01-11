Maden karşıtı aktivistler işgal ettikleri köyden çıkarılıyor

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde maden ocağı açılacağı için tahliyesine karar verilen Lützerath köyünü işgal eden çevreci aktivistlere karşı polis harekete geçti. Bölgeden sorumlu Aachen Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, polis memurlarının ilk olarak bu küçük beldeyi kuşattığı, daha sonra da çit çekerek abluka altına aldığı ifade edildi. Aachen Emniyeti, polisin bu önlemlerin ardından zorla tahliyelere başladığını ve bu esnada direnen göstericilerin güvenlik güçlerine molotof kokteylleri, havai fişekler ve taşlarla saldırdığını duyurdu.

Polisten sert uyarı

Zorla tahliyelere başlamadan önce polisin aktivistlere sakin kalmaları çağrısında bulunduğu ve bölgeden gönüllü olarak uzaklaşmaları için son bir çağrı yaptığı; aksi takdirde "hemen zorlamaya" maruz kalacaklarını bildirdiği ifade edildi. Bazı protestocular bunun üzerine işgal ettiği yerleri terk ederken, çoğunluk direnme kararı aldı. Bazıları oldukça yüksekte olmak üzere, yaklaşık 25 noktada ağaç evler yapan aktivistlerin kurduğu, "Lüzerath yaşıyor" isimli girişimin sözcüsü, "İnsanlar kalmaya, dayanmaya ve ağaçlarla yapıları korumaya son derece kararlı" açıklamasında bulundu.

Lützerath köyünün kömür madenciliği için yok edilmesine karşı çıkan protestocular, çok sayıda ağaç ev inşa ederek buralara yerleşti Fotoğraf: Wolfgang Rattay/REUTERS

Lützerath'ın altındaki kömürün çıkarılması hedefleniyor

Aktivistler, Aachen, Köln ve Mönchengladbach kentlerinin ortasında yer alan Lützerath köyünün tümü ile tahliye edilip altında bulunan kömürün, Garzweiler Madeni'ne dahil edilmesi planına karşı çıkıyor. Köyün bazı sakinleri bir süre önce evlerini terk edip buradan ayrılmış durumda. Onlardan boşalan binalara yerleşen ve barikatlar oluşturan "iklim aktivistleri", Almanya'nın enerji güvenliğini teminat altına alabilmesi için buradan çıkacak kömüre ihtiyaç duymadığını öne sürerek, enerji devi RWE'nin Lützerath'ı yok edeceğini ileri sürüyor. Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümeti ve RWE ise enerji tedariğinin kesilmemesi adına, buradan çıkarılacak kömürün büyük önem arz ettiğini öne sürüyor.

RWE, köyün büyük bir bölümünü satın almış olmasına rağmen bölgede yaşayan muhasebeci Kurt Clasen adında bir vatandaş arazisini bugüne dek satmadı. DW'ye konuşan Clasen, sahibi olduğu toprağı bundan sonra da RWE'ye satmayı düşünmediğini dile getirdi.

Lützerath'taki aktivistler köyün birçok bölgesine barikatlar yerleştirdi Fotoğraf: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

RWE ile hem federal hükümet hem de Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümeti arasında geçen yıl yapılan görüşmelerde varılan anlaşma neticesinde, Lützerath'taki kömürün, yaşanan enerji krizinde elektrik tedariğinin sağlanması için çıkarılmasına, buna karşı Ren Kömürü Bölgesi olarak adlandırılan alandaki madencilik faaliyetlerin sona erdirilme tarihinin 2038'den 2030'a çekilmesine karar verilmişti. Ayrıca daha önce maden sahası açılması için ortadan kaldırılması planlanan beş köyün de yerinde kalmaları hususunda mutabakata varılmıştı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Yeşiller partili Çevre Bakanı Oliver Krischer, söz konusu anlaşmanın "İklimi korumak için doğru yöne atılmış bir adım olduğunu" belirterek, bu anlaşma sayesinde madencilik faaliyetinin yarı yarıya azalacağını ve yaklaşık 280 milyon ton kömürün yerin altında kalacağını vurguladı. İklim aktivistleri ise anlaşmayı eleştirerek, bunun iklimi korumaya bir katkısının olmayacağını, zira 2030 yılına dek, şu ana kadar olduğundan çok daha fazla kömür çıkarılacağını öne sürüyor.

Lützerath'taki aktivistleri zorla tahliye etmek için çok sayıda polis bölgeye gönderildi Fotoğraf: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

Son yılların en büyük polis operasyonu

Bir protesto köyüne dönüşen Lützerath'ın zorla tahliyesi, Aachen Emniyet Teşkilatı Başkanı Dirk Weinspach'a göre, kendi adlarına son yılların en zorlu görevlerinden biri. Bunun için Almanya'nın diğer eyaletlerinden polis takviyesi yapılmış durumda. Aylardan bu yana tartışmaların odağında olan Lützerath, Almanya'nın tamamında iklim koruma aktivistleri için çok önemli bir sembole dönüşmüş durumda.

DW / ET,TY