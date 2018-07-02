 Madımak: Yangından önceki son 8 saat tiyatroda | TÜRKİYE | DW | 01.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Madımak: Yangından önceki son 8 saat tiyatroda

Sivas'taki katliamın üzerinden tam 26 yıl geçti. Madımak Oteli'ndeki yangında öldü sanılıp morga konulan, morgda tesadüfen canlı bulunan Serdar Doğan, katliamı unutturmamak için tiyatro sahnesine taşıdı.

Video izle 07:05

Madımak: Yangından önceki son 8 saat tiyatroda

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te yaşanan katliamın üzerinden tam 26 yıl geçti.

Katliamın üzerindeki sır perdesi aralanmadı. Acılarsa taptaze…

Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak için Sivas'a giden aydın, sanatçı, genç ve hatta çocuk tam 33 kişi Madımak Oteli'nde "Yaşasın Şeriat” sloganları altında yakıldı.

Yangında kardeşi Serkan'ı, arkadaşlarını kaybeden, hatta öldü sanılıp morga konulan Serdar Doğan, yıllar sonra bir tiyatro oyunu yazdı. Oteldeki ölüm-kalım mücadelesinin son sekiz saatine 13 yıldır ayna tutan oyun, bu yıl da sahnelerde.

Oyun, Madımak Oteli'nin altına bir yıl sonra açılan et lokantasında yangın gününün sorgulamasıyla başlıyor.

Sahnede otelin içindekilerin kendilerini korumak için nasıl barikat kurduğu, resmi yetkililerle yapılan ancak sonuçsuz kalan telefon görüşmeleri canlandırılıyor.

Canlandırmalar, sahnedeki beyaz perdeye yansıtılan ve olay günü otele saldıran öfkeli kalabalığın sesleri ve görüntüleriyle zaman zaman bıçak gibi kesiliyor. Serdar Doğan, otele saldırı yoğunlaştığında kardeşinin de aralarında olduğu küçük yaştakileri yukarı katlara gönderdiklerini söylüyor, büyüklerse otel girişinde kalıyor. Nasıl kurtulduğunu hatırlayamıyor Serdar Doğan.

Oyun, sahneye bırakılan karanfillerle son buluyor. Serdar Doğan'ın oyunu nasıl yazdığına, sahnelediğine annesi Pakize Doğan bile inanamıyor.

Serdar Doğan, Türkiye'de katliamların unutulmaması için politik tiyatroda kararlı. Sadece Madımak katliamını değil, Maraş’ı, Dersim'i, 12 Eylül darbesini anlatan oyunlarını sahnelerde tutma çabasında… Tüm amacı unutturmamak.

Hilal Köylü

©Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Madımak: Yangından önceki son 8 saat tiyatroda  

Benzer içerik

Brandanschlag von Sivas Madımak Hotel

25 yıldır sönmeyen yangın: Madımak 02.07.2018

Cumhuriyet tarihinin en karanlık sayfalarından 35 kişinin öldüğü Madımak katliamının üzerinden çeyrek asır geçti. Katliamdan kurtulanlar ve hukukçular, devletin 25 yıldır suçluları adaletten kaçırdığını söylüyor.

Deutschland Köln - Protest Aleviten

Sivas Katliamı kurbanlarına Köln'de anma 02.07.2017

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, Sivas Katliamı’nın 24'üncü yılında katliamın kurbanlarını andı. Anmada, zaman aşımı nedeniyle 21 yıllık yargı sürecinden sonuç çıkmayan katliamın kurbanları için ağıtlar okundu.

Angriff gegen dem CHP führer Kemal Kilicdaroglu

Türkiye’de linç kültürü: “Yumruk atan eller öpülüyor” 30.04.2019

Linç girişimlerinin siyasi kriz dönemlerine baş gösterdiğini ifade eden akademisyenler, geçmişte yaşanan vakalarla yüzleşmenin benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli olduğunu ifade ediyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump

Erdoğan: S-400'lerin teslimatı 10 gün içerisinde yapılacak

Japonya'da ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşme sonrası gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı'nın yaptırımdan bahsetmediğini söyledi. Erdoğan, S-400'lerin 10 gün içinde geleceğini de duyurdu.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  