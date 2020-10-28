 Macron′dan suçlama: Türkiye savaşçı bir tutum içinde | AVRUPA | DW | 01.11.2020

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AVRUPA

Macron'dan suçlama: Türkiye savaşçı bir tutum içinde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin NATO müttefiklerine karşı "savaşçı bir tutum" içinde olduğunu söyledi. Öte yandan Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'nin bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Kombobild Präsident Recep Tayyip Erdogan und Emmanuel Macron (Adem ALTAN and Ludovic Marin/various sources/AFP)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Al-Jazeera kanalına Türkiye ile yaşanan gerginlik konusunda açıklamalarda bulundu. Gerginliğin yatışmasını umduğunu ifade eden Macron, bunun için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) ile Fransa'ya ve onların değerlerine saygı duyması gerektiğini ifade etti. Erdoğan'ın "yalan söylememesi ve hakaret etmemesi" gerektiğini belirten Macron, Türkiye'nin Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'de izlediği siyaseti de eleştirdi. Macron, "Türkiye NATO müttefiklerine karşı düşmanca bir tavır içinde" diye konuştu.

Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan Muhammed karikatürleri konusunda da açıklama yapan Macron, bu yayınların birçok kişide uyandırdığı duyguları anladığını ancak karikatür ve çizim özgürlüğü hakkının "düşünce özgürlüğü ile koruma altında" olduğunu ifade etti. Macron, "Birçok lidere daha önce de söylediğim gibi; Fransa'da basın özgürdür" diye konuştu.

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"Hiçbir zaman teslim olmayacağız"

Büyükelçi Ankara'ya dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta sonu Macron'un İslam'a ve Müslümanlara yönelik tutumundan ötürü "zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı olduğunu" söylemiş, gelişmeler üzerine Fransa, Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere Paris'e geri çağırmıştı. Erdoğan, daha sonra Fransa ürünlerini boykot etme çağrısı yapmıştı.

RTL kanalına konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Ankara Büyükelçisi'nin pazar günü Türkiye'ye geri döneceğini söyledi. Türkiye'nin Nizza saldırısından sonra saldırıyı kınayarak verdiği olumlu tepkinin bu kararda etkili olduğunu ifade eden Bakan, Türkiye'nin başı kesilerek öldürülen öğretmen Samuel Paty'ye yönelik saldırıyı ise "bilinçli şekilde araçsallaştırdığını" savundu. Le Drian, Ankara'nın Fransa'ya karşı "nefretle dolu, tahkir edici bir kampanya başlattığını" sözlerine ekledi. Türkiye'den bu tavrından ötürü açıklama beklediklerini ifade eden Fransa Dışişleri Bakanı, Ankara Büyükelçisi'nin "bu tutuma açıklık getirme" göreviyle Ankara'ya geri gönderildiği söyledi.

Türkiye NATO müttefikleri ile son dönemde özellikle Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle gerginlikler yaşıyor. Ancak Türkiye'nin Suriye, Libya ve son olarak Dağlık-Karabağ krizlerindeki tutumu da taraflar arasında tartışmaya neden olmuştu.

AFP,dpa/BÖ,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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