Macron: Türkiye Libya'da cezai sorumluluk taşıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'daki çatışmalara müdahil olduğu gerekçesiyle NATO müttefiki Türkiye'yi "cezai sorumluluk" taşımakla suçladı.

Berlin yakınlarındaki Meseberg'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı görüşme sonrasında konuşan Macron, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığını artırdığını savunarak, Suriye'den cihatçı savaşçıları bölgeye "ithal ettiğini" öne sürdü. Macron, "Bence bu durum NATO üyesi olduğunu söyleyen biri için tarihi ve cezai sorumluluktur" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Libya konusundaki tavrının "kabul edilemez ve Avrupa için tehdit" olduğunu söyleyen Macron, Ankara'ya duruşunu "acil bir şekilde açıklığa kavuşturma" çağrısında bulundu. Macron, Ankara'yı Berlin Konferası'nda alınan kararları ihlal etmekle de suçladı.

Macron, Fransa'nın Libya'da General Halife Hafter'e destek verdiği yönündeki iddiaları da yalanladı.

Rusya'ya paralı asker tepkisi

Macron, Rusya'nın paralı askerlerini Libya'ya göndermesini de eleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birkaç gün önce telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyleyen Macron, paralı askerlerin varlığını sert dille kınadığını Putin'e aktardığını belirtti.

Geçtiğimiz Cuma günü Rusya'ya ait 11 askeri kargo uçağının Suriyeli paralı askerler, silah ve mühimmat ile Sirte Havaalanına indiği iddia edilmişti. Libya Ulusal Petrol Şirketi, Rus paralı askerlerinin Şarara petrol kuyusunun bulunduğu alana konvoylar halinde girdiğinibildirmişti.

Merkel, Macron'u Berlin yakınlarındaki Meseberg'deki köşkte ağırladı

Türkiye'ye "tehlikeli oyun" suçlaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen Türkiye'yi ülkede "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçlamıştı. Macron, "Türkiye'nin Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve bunun Berlin Konferansı'nda verilen bütün taahhütlere aykırı olduğunu" ifade etmişti. Türkiye de, Macron'un açıklamalarına tepki göstererek, "Libya’da esas tehlikeli oyunu Fransa oynamaktadır" demişti.

Ocak ayının sonunda Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen zirveye katılan ülkeler, petrol zengini Libya'da taraflar arasında ateşkesi desteklemeyi, silah ambargosuna uymayı ve ülkenin iç işlerine karışmamayı taahhüt etmişti. Türkiye de Libya Konferansı'na katılan ülkeler arasındaydı.

Türkiye, Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından istikrarın sağlanamadığı Libya'da Birleşmiş Milletlerin meşru hükümet olarak tanıdığı Fayiz es-Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Libya'nın doğusunda ve güneyinde petrol sahaları gibi kilit noktalarda kontrolü elinde tutan General Halife Hafter ise Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tarafından destekleniyor.

AFP/ÖA,JD

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