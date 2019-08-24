"Macron hür dünyanın lideri olabilir"

Sığınmacı sorununu yorumlayan Märkische Oderzeitung, Türkiye’deki toplumsal iklimin Suriyeli sığınmacılar için kötüleştiğini ifade ediyor:

"Akdeniz'deki kurtarma gemilerinin faaliyetleri kamuoyu tarafından sürekli tartışılırken Ege Denizi‘nde giderek olumsuz bir hal alan sığınmacıların durumu yerel algılarımıza henüz ulaşabilmiş değil. Hiçbir ülke 3,6 milyon kişiyi barındıran Türkiye kadar çok Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapmıyor. Ancak oradaki siyasi iklim değişti ve Ankara'daki hükümet sığınmacıları geri göndermeye ya da ülkelerine dönüşlerini hazırlamaya başladı. Oysa komşu ülkedeki iç savaş henüz sona ermiş değil. Hatta isyancıların son kalesi olan İdlib'deki çatışmalar, yeni bir kitlesel göçe yol açabilir."

Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi Pazartesi günü sona erdi. Südkurier gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı görüşmenin ardından Almanya'yı ziyaret edeceğine yönelik açıklamasını şöyle yorumluyor:

"Alman-Amerikan ilişkilerinin ne denli perişan bir halde olduğu, ABD Başkanı'nın, atalarının ülkesini henüz ziyaret etmemiş olmasından anlaşılıyor. Trump şimdi bu eksiğini gidermek niyetinde, tabii sözünü tutarsa. Danimarkalılarla yaşadığı sıkıntı yeterince uyarıcı bir niteliğe sahip. ABD Başkanı, Grönland'ı satın almak gibi absürt bir fikrini ciddiye almadığı için Danimarka gezisini iptal etti. Almanya'ya yapacağı olası bir resmi ziyaret de ancak her iki tarafın, birbirlerinden ayrı oldukları tüm noktaları ciddi bir biçimde konuşmaya istekli olmaları halinde anlamlı olur. Şayet Trump buna hazır değilse evinde kalsın daha iyi. Kusura bakmasın, Neuschwanstein Sarayı'nı ya da Konstanz Gölü'nü satmıyoruz."

ABD Başkanı Trump'ın Almanya'yı ziyaret açıklaması, Westfälische Nachrichten gazetesinin de G7 Zirvesi ile ilgili yorumunun omurgasını oluşturuyor:

"ABD Başkanı Biarritz'de, Başbakan Merkel'in yüzüne karşı neredeyse bir hevesini dile getirir gibi yakında Almanya'yı ziyaret edeceğini ifade etti. Bu belki, ülkesinin Avrupa Birliği ile yaşadığı ticari sıkıntıları gidermek adına ortam oluşturmak için gösterilen bir çabadır. Belki de Trump, ABD'de genelde alaycı ifadeler kullandığı Merkel hakkında sadece iyi bir şey söylemek istemiştir. Başkan Trump İran ile yeni bir anlaşmanın kokusunu alıyor. G7 Zirvesi, Tahran'ın kapılarını açmış gibi görünüyor. Muhtemelen Almanya Trump için bu yolda hoş bir ara durak olacaktır."

Son zamanlarda yapılan siyasi yorumlarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uluslararası siyasete giderek daha fazla ağırlığını koyan bir lider olduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Fuldaer Zeitung da G7 yorumunda bu konuya dikkat çekiyor:

"(Macron) Putin'in günün birinde yeniden G8 masasında yerini alabilmesi için, Ukrayna sorununda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini Rusya Devlet Başkanı‘na belli etti. Trump'la da internet şirketlerinin vergi muafiyeti sorunu konusunda bir anlaşma hazırladı. Bunlar, zirveye yönelik beklentilerin ötesinde sonuçlar. Ayrıca salt güce dayalı politikanın sadece aptalların bir stratejisi olabileceğinin ve öte yandan devletlerarası diplomasinin, dün olduğu gibi bugün de önemli olduğunun bir ispatı. Macron günün birinde ‘Hür dünyanın lideri' unvanını taşıyabilir mi? Mümkün. G7 toplantısı bunun için iyi bir sınav oldu."

dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe