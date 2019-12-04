 Macron ″dine hakaret hakkı″nı savundu | AVRUPA | DW | 02.09.2020

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AVRUPA

Macron "dine hakaret hakkı"nı savundu

Charlie Hebdo davası başlarken Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'da vatandaşların dine hakaret olarak algılanabilecek ifadeler kullanma özgürlüğüne sahip olduğunu söyledi.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron

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14 sanığın bulunduğu davada baş sanık Türkiye kökenli Fransız vatandaşı Ali Rıza Polat.

2015 yılında düzenlenen Charlie Hebdo saldırısıyla ilgili dava Çarşamba günü Paris’te başlıyor. Dergi, yarın satışa çıkacak sayısında büyük tartışmalara neden olan Muhammed Peygamber karikatürlerini tekrar yayımlayacak.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen terör saldırısının beşinci yıldönümünde dergi özel sayı yayınladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız hukuku çerçevesinde ülkede vatandaşların dine hakaret olarak algılanabilecek ifadeler kullanma özgürlüğüne sahip olduğunu ve bu hakkın korunduğunu söyledi.

Macron, bu açıklamayı Charlie Hebdo saldırganlarına yardım etmekle suçlanan kişilerin yargılandığı dava başlamadan kısa süre önce yaptı. Salı günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’u ziyareti sırasında konuşan Macron, Fransa'da dine hakaret içerikli ifade ve tasvirlerin vicdan özgürlüğü çerçevesinde değerlendirildiğini kaydetti.

Macron, Cumhurbaşkanı olarak vicdan özgürlüğünü ve dolayısıyla dine hakaret sayılabilecek ifadeler kullanma özgürlüğünü "korumakla" yükümlü olduğunu ifade etti. Macron, gazetecilerin editöryel kararlarına ilişkin hükme varmanın kendisinin görevi olmadığını söyledi.

Yaptığı açıklama kapsamında Macron, 2015 yılının Ocak ayındaki terör saldırısında yaşamını yitiren kişileri de andı.

Paris’te Çarşamba günü başlayan davada radikal İslamcı saldırganlar Cherif ve Said Kuaşi kardeşlere yardım etmekle suçlanan 14 şüpheli yargılanıyor. Dava, Fransa'da radikal İslamcı saldırılar konusunda şimdiye kadar görülen en büyük dava olma niteliğinde.

AFP/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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