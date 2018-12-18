 Macaristan′dan Soros ve Juncker’i eleştiren kampanya | AVRUPA | DW | 19.02.2019

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AVRUPA

Macaristan'dan Soros ve Juncker’i eleştiren kampanya

Macaristan hükümetinin başlattığı tanıtım kampanyasında yatırımcı Soros ve Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker yasa dışı göçe destek vermekle suçlandı. Brüksel ise iddiaları “yalan haber” olarak nitelendirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Macaristan hükümeti yeni başlattığı tanıtım kampanyasında, ABD'li milyarder George Soros ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i yasa dışı göçü desteklemekle suçladı.

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Kampanyanın tanıtımı için Macaristan hükümetinin resmi Facebook hesabından Salı günü yapılan paylaşımda, Soros ve Juncker işaret edilerek "Mülteci kabul kotasının zorunlu olmasını istiyorlar, üye ülkelerin sınırlarının korunmasıyla ilgili hakları zayıflatıyorlar, göçmen vizesi ile göçü kolaylaştırıyorlar” ifadesi yer aldı.

Vergi gelirleriyle düzenlenen kampanyada, üzerinde Soros ve Juncker'in fotoğraflarının ve "Brüksel'in yaptığı hazırlıkları sizin de bilmeye hakkınız var” ifadesinin yer aldığı büyük boy afişlerin bastırıldığı belirtildi.

Macaristan hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs, Budapeşte'de basın mensuplarına kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Brüksel yasa dışı göçü desteklemeyi sürdürecek” dedi. "Macar halkının bu konuda bilgi sahibi olması” gerektiğini vurgulayan Kovacs, "Bu nedenle bilgilendirme kampanyasının başlatıldığını” belirtti. Kovacs, bu kampanyanın Avrupa Parlamentosu seçimleri ile için yürütülecek çalışmanın bir parçası olmadığını da sözlerine ekledi.

Brüksel'den tepki

Brüksel ise Macaristan hükümetinin başlattığı kampanyaya tepki gösterdi. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "yalan haber” olarak nitelendirdiği kampanyaya ilişkin olarak "inanılması güç” ifadesini kullandı.  Schinas, "Bu kadar gülünç bir komplo teorisinin bu boyuta gelmesi şoke edici” şeklinde konuştu.

Budapeşte sokaklarında 2018'de de Soros'u Durdur sloganı ile afişler asılmıştı

Budapeşte sokaklarında 2018'de de "Soros'u Durdur" sloganı ile afişler asılmıştı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban liderliğindeki sağ popülist hükümet, daha önce de Avrupa Birliği ve 88 yaşındaki milyarder Soros'a karşı kampanyalar yürütmüştü. Orban, kontrolsüz göçü desteklediği iddia edilen Macar kökenli bir Yahudi olan yatırımcıyı "devlet düşmanı” ilan etmişti.

Macaristan ile Avrupa Birliği arasında mültecilere yönelik siyaset nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyor. Sırbistan ve Hırvatistan ile olan sınıra dikenli tel çekerek ülkeyi mültecilere karşı korumayı amaçlayan Macaristan hükümeti, Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerinden yükünü hafifletmek için mülteci kabul etmeyi reddediyor.

AFP/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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