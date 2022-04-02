Macaristan'daki seçimler Orban'ın kaderini belirleyecek

Macaristan'da pazar günü parlamento seçimleri yapılacak. Kamuoyu yoklamaları Başbakan Viktor Orban liderliğindeki milliyetçi Fidesz Partisi'nin kıl payı önde olduğunu gösterse de, çok sayıda kararsız seçmenin bulunması 2010 yılından bu yana iktidarda bulunan Orban'ın seçimi kaybedebileceğine işaret ediyor.

Başbakanlıkta dördüncü dönem için yarışan 58 yaşındaki Orban, bu seçimlerde altı muhalefet partisinin oluşturduğu ittifaka karşı mücadele veriyor. Macaristan için Birlik ittifakının liderliğini Macaristan'ın güneyindeki Hodmezövasarhely kentinin Belediye Başkanı Peter Marki-Zay yürütüyor. Farklı siyasi çizgilerdeki altı partiden oluşan ittifak, Orban'ın iktidarına ve Orban'ın ifadesiyle "liberal olmayan" anlamına gelen "illiberal" demokrasiye son vermeyi hedefliyor.

Ukrayna'daki savaşa yönelik tutum

Seçim kampanyaları sırasında gündemde olan yolsuzluk, Macaristan-Avrupa Birliği ilişkileri gibi konular Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ile geri planda kaldı. Macaristan Başbakanı Orban, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasını kınayan açıklamalar yaptı, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik kişisel eleştirilerden kaçındı. Enerji sektöründe yaptırımlara da karşı çıkan Orban, Macaristan üzerinden Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapılmasına da onay vermedi.

Muhalefet lideri Marki-Zay ise Orban'ı Putin'e karşı ılımlı bir siyaset izlediğini öne sürerek, Avrupa Birliği (AB) ve NATO içinde "liberal olmayan" bir devlet oluşturmak için Rusya Devlet Başkanı'na benzemeye çalışmakla suçluyor.

Muhalefet lideri Peter Marki-Zay

Anketlerde Orban kıl payı önde

Ancak kamuoyu yoklamaları Orban'ın izlediği siyasetin seçmen tarafından benimsendiğini, Rusya'nın işgale başlamasından bu yana Orban'ın da oylarının arttığını gösteriyor. Kamuoyu araştırma şirketi Median tarafından yapılan bir araştırma Orban'ın partisi Fidesz'in oylarının şubat sonuna kıyasla bir puan artarak, yüzde 40'a yükseldiğini ortaya koydu. Sol ve sağ çizgideki partilerin oluşturduğu ittifak ise anketlere göre oyların yüzde 32'sini alıyor. Fakat seçmenlerin yüzde 20'sinin kararsız olduğu belirtiliyor. Düşünce kuruluşu IDEA'nın Perşembe günü açıkladığı anket sonuçları ise kararsız seçmeninin oranın yüzde 6 olduğunu, Fidesz'in yüzde 41 ittifakın kıl payı önünde olduğunu gösterdi.

Macaristan'da 12 yıldır iktidarda bulunan, göçmen karşıtı Orban'ın ülkeyi giderek daha otoriter bir şekilde yönetmeye başlaması muhalefetin eleştirilerine yol açıyor. Orban, basın özgürlüğü alanındaki kısıtlamaları, LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcı uygulamaları nedeniyle Avrupa Birliği tarafından da eleştiriliyor.

Ukrayna'daki savaş öncesinde de ülkede artan enflasyon ve hayat pahalılığı en önemli sorunlar arasında bulunuyordu. 2004 yılından bu yana AB üyesi olan Macaristan'da hükümetin demokratik ilkelere uymaması nedeniyle Macaristan, AB'nin korona yardım fonundan yararlanamamıştı.

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"Homofobik yasa" için referandum

Ülkede Pazar günü ayrıca muhalefetin "homofobik yasa" olarak nitelendirdiği, AB'nin de sert eleştirilerine neden olan 18 yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan tartışmalı yasal düzenleme de halk oylamasına sunulacak. İnsan hakları savunucuları ve LGBTİ haklarını savunan sivil toplum kuruluşları, protesto için referandumda geçersiz oy kullanma çağrısı yapıyor.

Nüfusu 9 milyon 700 civarında olan Macaristan'da yaklaşık 8 milyon seçmen bulunuyor.

AFP, rtr/JD, AI

© Deutsche Welle Türkçe