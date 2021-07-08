Macaristan'da tartışmalı LGBTİ+ karşıtı yasa yürürlükte

Macaristan'da, LGBTİ+ bireyler hakkında bilgi kısıtlaması ile ilgili tartışmalı yasa bugün yürürlüğe girdi. Yasaya göre bundan böyle LGBTİ+ bireylerle dayanışma içinde olan şirketlerin eğitim programları veya reklamları yasak kapsamında. Eşcinsellik hakkında aydınlatıcı bilgilerin olduğu eğitim amaçlı kitaplar da yayınlanamayacak. Macaristan hükümeti,yasak kararını reşit olmayanları koruma ile gerekçelendirirken insan hakları savunucuları ise yasayla LGBTİ+ topluluğuna ağır bir darbe vurulduğunu savunuyor.

Başbakan Viktor Orban liderliğindeki sağcı-milliyetçi hükümetin savunduğu yasa, Avrupa Birliği'nde de eleştirilere neden oluyor.

Macaristan Başbakanı Orban AB Zirvesi'nde tartışmalı yasa ile ilgili eleştirilere hedef olmuştu

AB yargı yoluna başvurabilir

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'ın söz konusu yasayı çıkarma konusundaki ısrarını sürdürmesi halinde yargı yoluna başvurulacağını açıklamıştı. Yasayı "utanç verici" olarak tanımlayan Ursula von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada yasa yürürlüğe girdikten sonra AB Komisyonu'nun Macaristan'a karşı sözleşmeyi ihlal davası açma hakkı bulunduğunu dile getirmişti. Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri de Budapeşte'ye yönelik fonların kısıtlanmasını talep ediyor.

Macaristan hükümeti ise eleştirileri Brüksel'i "benzeri görülmemiş bir kampanya başlatmakla" ile suçlayarak geri çeviriyor. Yasayı destekleyerek azınlıklara karşı önyargıları körüklemekle suçlanan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yetişme çağındaki çocukların cinsel eğitiminin ailenin sorumluluğunda olduğunu savunuyor.

Yasada neler var?

Macaristan'da yürürlüğe giren yasa, çocukların ve gençlerin yasal olarak ulaşabileceği kitap, film ve benzeri yayınlarda heteroseksüellik dışında herhangi bir cinsel yönelimin her türlü konu edilmesine yasak getiriyor. Bunun dışında homoseksüelliğin ve transseksüelliğin hayatın bir parçası olarak gösterildiği reklamlar da yasaklanıyor.

dpa,DW/TY,HS

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