Macaristan’da muhalefet 2019’u “direniş yılı” ilan etti

Macaristan’da muhalefet partileri, 2019 yılını Başbakan Viktor Orban’a karşı "direniş yılı” ilan etti. Yılın ilk büyük protesto gösterisinin, geçen ay kabul edilen ve “kölelik yasası” diye eleştirilen yeni iş kanununa karşı hafta sonunda düzenlenmesi planlanıyor.

Başkent Budapeşte'deki parlamento binası önünde açıklama yapan bir grup muhalif siyasetçi, "2019'u hem parlamento içinde hem de parlamento dışında direniş yılı yapmak üzere yemin ediyoruz. Ve bunu bütün muhalif partilerin birliği ve işbirliği içerisinde yapacağız” dedi.

Noel ve yılbaşı tatillerinin bitmesinin ardından Cumartesi günü binlerce insanın Budapeşte'de düzenlenecek yasa karşıtı protesto gösterisine katılması bekleniyor.

Fazla mesailer artıyor

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Noel tatili öncesinde onaylanarak yürürlüğe giren ve yasaya muhalefet edenlerin “kölelik yasası” olarak adlandırdığı yeni kanuna göre işverenlerin çalışanlarından yıllık olarak talep edebileceği fazla mesai miktarı 250 saatten 400 saate çıkartıldı. Yeni yasa ayrıca fazla mesai ücretinin ödenmesinin üç seneye kadar ertelenmesine de olanak sağlıyor.

Hükümet, yeni iş yasasının Macaristan’ın işgücü sıkıntısının giderebilmesi için gerekli olduğunu, ayrıca daha fazla çalışarak daha fazla para kazanmanın önünü açacağını savunuyor.

Muhalefet partileri ve sendikalar yeni fazla mesai uygulamasının haftalık çalışma süresini beş günden altı güne çıkaracağı endişesiyle bu yasaya karşı çıkıyor. Tasarı yasalaşmadan önce yaklaşık 10 gün boyunca ülkede binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Nisan 2018'de yapılan seçimlerde Orban’ın partisi oyların yüzde 48’ini almış, Orban da bu vesileyle üçüncü defa başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Orban’ın partisi, parlamentoda anayasa değişikliği yapmaya yeten üçte ikilik çoğunluğa sahip.

AFP/DÇÜ,BK

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