 Macaristan’da muhalefet 2019’u “direniş yılı” ilan etti | AVRUPA | DW | 03.01.2019

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AVRUPA

Macaristan’da muhalefet 2019’u “direniş yılı” ilan etti

Macaristan’da muhalefet 2019’u Başbakan Orban’a karşı "direniş yılı" ilan etti. İlk büyük gösterinin hafta sonunda "kölelik yasası" diye eleştirilen yeni iş kanununa karşı düzenlenmesi planlanıyor.

Macaristan'daki kölelik yasası kanunlaşmadan önce 17 Aralık 2018'de Budapeşte'de bu yasaya karşı yapılan gösteriden bir kare

Macaristan'daki "kölelik yasası" kanunlaşmadan önce 17 Aralık 2018'de Budapeşte'de bu yasaya karşı yapılan gösteriden bir kare

Macaristan’da muhalefet partileri, 2019 yılını Başbakan Viktor Orban’a karşı "direniş yılı” ilan etti. Yılın ilk büyük protesto gösterisinin, geçen ay kabul edilen ve “kölelik yasası” diye eleştirilen yeni iş kanununa karşı hafta sonunda düzenlenmesi planlanıyor.

Başkent Budapeşte'deki parlamento binası önünde açıklama yapan bir grup muhalif siyasetçi, "2019'u hem parlamento içinde hem de parlamento dışında direniş yılı yapmak üzere yemin ediyoruz. Ve bunu bütün muhalif partilerin birliği ve işbirliği içerisinde yapacağız” dedi. 

Noel ve yılbaşı tatillerinin bitmesinin ardından Cumartesi günü binlerce insanın Budapeşte'de düzenlenecek yasa karşıtı protesto gösterisine katılması bekleniyor.

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Macaristan Başbakanı Orban yeni çalışma yasasını protesto eylemlerini "histerik yaygara" olarak tanımladı. yeni yasada gönüllü fazla mesai süresinin uzatılması öngörülüyor. (21.12.2018)

Fransa'daki protestolar sonrası Macaristan, Arnavutluk ve Sırbistan'da da binlerce kişi farklı sebeplerle sokaklarda. Almanya'da da küçük çaplı bir "Sarı Yelek" protestosu oldu. DW, bu protestoların nedenlerini derledi. (19.12.2018)

Macaristan’da Viktor Orban hükümetine karşı protestolar sürüyor. Başkent Budapeşte’de toplanan yaklaşık 15 bin kişi, mecliste kabul edilen yeni iş kanununu protesto etti. (17.12.2018)

Fazla mesailer artıyor

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından Noel tatili öncesinde onaylanarak yürürlüğe giren ve yasaya muhalefet edenlerin “kölelik yasası” olarak adlandırdığı yeni kanuna göre işverenlerin çalışanlarından yıllık olarak talep edebileceği fazla mesai miktarı 250 saatten 400 saate çıkartıldı. Yeni yasa ayrıca fazla mesai ücretinin ödenmesinin üç seneye kadar ertelenmesine de olanak sağlıyor.

Hükümet, yeni iş yasasının Macaristan’ın işgücü sıkıntısının giderebilmesi için gerekli olduğunu, ayrıca daha fazla çalışarak daha fazla para kazanmanın önünü açacağını savunuyor.

Muhalefet partileri ve sendikalar yeni fazla mesai uygulamasının haftalık çalışma süresini beş günden altı güne çıkaracağı endişesiyle bu yasaya karşı çıkıyor. Tasarı yasalaşmadan önce yaklaşık 10 gün boyunca ülkede binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Nisan 2018'de yapılan seçimlerde Orban’ın partisi oyların yüzde 48’ini almış, Orban da bu vesileyle üçüncü defa başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Orban’ın partisi, parlamentoda anayasa değişikliği yapmaya yeten üçte ikilik çoğunluğa sahip.

AFP/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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