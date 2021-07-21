Macaristan tartışmalı LGBTİ+ yasasını referanduma götürüyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin tepkisini çeken LGBTİ+ yasasını referanduma götüreceğini açıkladı. Kararı Facebook üzerinden bir video ile duyuran Orban, vatandaşlara yaklaşık iki hafta önce yürürlüğe giren ve AB'nin ayrımcılık olarak değerlendirdiği yasayadestek çağrısı yaptı.

"Brüksel yasa nedeniyle Macaristan'a geçen haftalarda açık bir biçimde saldırmıştır" diyen Orban referandumda halka beş soru yöneltileceğini söyledi. Buna göre vatandaşlara 18 yaşından küçüklere okullarda ebeveynlerinden onay istenmeksizin cinsellik eğitimi verilip verilmemesi, reşit olmayanlara cinsiyet değiştirme operasyonlarıyla ilgili tanıtım yapılıp yapılmaması, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmelerine izin verilip verilmemesi sorulacak. Ayrıca çocukların cinsel gelişimlerini etkileyebilecek medya içeriklerine, cinsiyet değiştirme operasyonlarıyla ilgili medya haberlerine maruz kalıp kalmamaları gerektiği sorusu yöneltilecek.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Macaristan 2016 yılında da referandum düzenlemişti

Orban vatandaşlardan referandumda beş soruya da hayır yanıtı vermelerini istedi. 2016 yılında sığınmacılarla ilgili yapılan referandumu hatırlatan Orban "Brüksel bizi sığınmacılara zorlamıştı ve şimdi bunu da durdurabiliriz" dedi. Macaristan'da 2016 yılında yapılan referandum, katılımın düşüklüğü nedeniyle geçersiz ilan edilmişti.

Macaristan'da iki hafta önce yürürlüğe giren düzenlemeyle homoseksüel ve transseksüellerle ilgili "tanıtımlar" yasaklandı. Konuyla ilgili kitaplar kitapçılarda "18 yaşından küçüklere yasaktır" ibaresi ile satılabiliyor, LGBTİ+ temalı filmler televizyonun en çok izlendiği prime time sırasında yayınlanamıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu yasanın yürürlüğe girmesi üzerine AB sözleşmelerinin ihlali gerekçesiyle yasal süreç başlattı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yasayı "ayrımcılık" olarak nitelemiş; "Avrupa, toplumun bir parçasının, kişilerin sevdiği biri yüzünden, yaşı yüzünden, siyasi görüşü yüzünden ya da dini inancı nedeniyle damgalanmasına aslı izin vermeyecektir" demişti.

Orban'ın açıklamasından birkaç saat önce Macar hükümeti koronavirüs nedeniyle koyduğu referandum yasağını kaldırdı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn Orban'ın referandum açıklamasına sert tepki gösterdi. Asselborn, Alman Spiegel dergisine yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği'nin Orban'a daha fazla hoşgörü gösterip göstermemesi gerektiği konusunda AB içinde bir referandum yapılmalı" dedi. Asselborn "Sonucun açık bir 'hayır' olacağına inanıyorum" diye konuştu.

dpa, AFP / EC, BK

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