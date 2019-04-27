 Macar Bakan: AB Türkiye′yi yanıltmayı bırakmalı | AVRUPA | DW | 03.05.2019

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AVRUPA

Macar Bakan: AB Türkiye'yi yanıltmayı bırakmalı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel'in AB üyeliği konusunda Türkiye'yi yanıltmaması gerektiğini söyledi.

Türkische und EU-Flagge in Istanbul (picture-alliance/dpa/T. Bozoglu)

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel'in Avrupa Birliği üyeliği konusunda Türkiye'yi "yanıltmayı" bırakması gerektiğini söyledi.

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Budapeşte'de yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada Szijjarto, Birliğin daha büyük ülkelerinden mevkidaşlarının kapalı kapılar arkasında Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıktığını ancak görüşlerini halkın önünde dile getirmediğini söyledi. Szijjarto, "Eğer bu bazı ülkelerin pozisyonu ise neden halkın önünde bunu dile getirmiyorlar ve Türkleri olmayacak bir şey hakkında yanıltıyorlar" dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto

Türkiye'ye stratejik ortaklık teklif edilmesi gerektiğini belirten Macar Dışişleri Bakanı, "Eğer üyelik mümkün değilse, Avrupa'ya ekonomik olarak katkı sağlayacak kapsamlı bir stratejik ortaklığı konuşalım" diye konuştu. Suriye'den kaçan 4.5 milyon sığınmacının Avrupa'ya gelmesini engellemede Türkiye'nin rolünü öven Szijjarto, "Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlıyor" değerlendirmesini yaptı.

Mayıs ayındaki seçimlerde Avrupa Komisyonu Başkanlığı için yarışan Alman siyasetçi Manfred Weber de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılması gerektiğini söylemişti. AB ile Türkiye'nin ilişkilerinde "dürüstlüğe ihtiyaç duyulduğunu" berliten Weber, "Türkiye'nin AB'nin üyesi olabileceğine inanmıyorum" demişti.

Avrupa Parlamentosu da mart ayında Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakerelerinin askıya alınması önerisinde bulunan karara oy çoğunluğuyla onay vermişti. AP seçimleri sonrası oluşacak yeni parlamentonun Türkiye'yle ilişkilerine zemin oluşturacak olan kararda gerekçe olarak, Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti alanlarındaki "gerileme" ve son anayasa değişikliğinin mevcut haliye yürürlüğe girmiş olması gösterilmişti.

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Kati Piri DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı

rtr/ÖA,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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Kati Piri DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı  

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