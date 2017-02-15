 Maas′tan Türkiye ile yeni bir mülteci mutakabatı talebi | Almanya | DW | 21.06.2021

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Almanya

Maas'tan Türkiye ile yeni bir mülteci mutakabatı talebi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye’nin AB için önemli bir göçmen yükünü üstlendiğini belirterek, Ankara ile yeni bir mülteci mutabakatı gerektiğini vurguladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ile yeni bir mülteci mutakabatı talep etti.Welt gazetesine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Maas, "Türkiye ile göç konusundaki iş birliğini güncellememiz gerekiyor" ifadesini kullandı. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatının geliştirilmesinin AB'nin çıkarına olacağını dile getiren Dışişleri Bakanı, "Türk hükümeti ile yaşadığımız tüm sorunlara rağmen, bu ülkenin bizim için, önemsiz görülemeyecek bir göçmen yükünü üstlendiğini takdir etmeliyiz" dedi. Maas ayrıca, bu bağlamda Türkiye tarafından "bakılan" sığınmacı sayısının yaklaşık dört milyon olduğunu vurguladı.

Ankara ile Brüksel arasında varılacak yeni bir mutabakat neticesinde Türkiye'ye AB'den yeni kaynaklar aktarılmasının da gerekeceğinin altını çizen Heiko Maas, "Herhangi bir rakam vermek istemiyorum ancak bunun parasız olmayacağı gayet açık" ifadesinde kullanarak, Türkiye'nin büyük bir maddi sorumluluğun altına girerek, diğer ülkelerin bundan tasarruf etmesini sağladığını dile getirdi.

Akdeniz'de kurtarma misyonu

Söz konusu röportajda, son günlerde gündeme gelen, Libya açıklarında görev yapacak yeni bir denizde kurtarma misyonu ile ilgili soruya da yanıt veren Dışişleri Bakanı Maas, "AB'ye üye ülkelerin tavrına baktığım zaman bu tarz bir misyon için koşulların oluşmuş olduğunu göremiyorum" diyerek, konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdi.

Çok sayıda üye ülkenin yeni bir denizde kurtarma misyonuna karşı olduğunu belirten Maas, "Yeni bir kurtarma misyonu hayata geçirilse bile, Avrupa'ya yönelik göçün tamamına kucak açamayız" dedi. Heiko Maas bunun yerine, özellikle insanların yaşadığı yerlerden kaçmasına neden olan sebeplerle mücadele için daha kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu savundu.

KNA / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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