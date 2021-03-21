 Maas: Türkiye AB′ye yanlış sinyaller gönderiyor | AVRUPA | DW | 22.03.2021

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AVRUPA

Maas: Türkiye AB'ye yanlış sinyaller gönderiyor

AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, HDP'ye kapatma davası ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin olarak Türkiye'nin AB'ye "yanlış sinyaller" gönderdiğini söyledi.

Außenminister Heiko Maas

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesi Brüksel'de açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilerek ve HDP'ye kapatma davası açarak AB'ye "yanlış sinyaller" gönderdiğini ifade etti.

Maas, "Son günlerde gördüklerimiz, HDP'ye kapatma davası ve özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kesinlikle çok yanlış sinyaller" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine de değinen Maas, gerginliğin yatıştırılmasına dönük "işaretler bulunduğunu" belirtti. Türkiye ile ilgili olarak "ışık ve gölgenin" aynı anda bulunduğunu ifade eden Maas, "Türkiye'den gelen bu karışık sinyalleri bugün tartışacağız ve diyaloğun sürmesini hedeflemeye devam edeceğiz" dedi. Maas, mevcut diyaloğu Türkiye'nin "yanlış sinyaller gönderdiğini düşündükleri konularda" kullanacaklarını ifade etti.

Asselborn: Ortaçağ'a dönüş

Toplantı öncesi açıklama yapan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ise Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin "kesinlikle anlaşılamaz" olduğunu ifade etti. Bunun "Ortaçağ'a dönüş" anlamına geldiğini belirten Asselborn, Türkiye'deki kadın cinayetlerine işaret ederek "Bu Türkiye ile normal ilişkiler kurmak için ihtiyaç duyduğumuz yol değil" diye konuştu.

AB dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısında Türkiye ile ilişkilerin gündeme gelmesi bekleniyor. 10-11 Aralık'taki zirvede AB liderleri, Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerini durdurması ve gerginliğin düşürülmesi için Türkiye'ye mart ayındaki zirveye kadar süre tanımış, Türkiye'nin tavrını değiştirmemesi halinde ek yaptırımlar yürürlüğe sokma tehdidinde bulunmuştu.

Aralık'taki zirvede, Doğu Akdeniz'de doğal gaz faaliyetleriyle bağlantılı mevcut yaptırım listesine yeni kişi ve kuruluşların eklenmesi kararı alınmıştı, ancak iki taraf arasında pozitif gündem oluşturma çabaları doğrultusunda bu karar uygulanmamıştı. Mevcut yaptırım listesinde, 2020 Şubat ayından bu yana Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisinin adı bulunuyor.

Reuters,AFP/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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