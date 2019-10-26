 Maas’ın Türkiye ziyaretindeki tavrı Almanya′da tepki çekti | ALMANYA | DW | 27.10.2019

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ALMANYA

Maas’ın Türkiye ziyaretindeki tavrı Almanya'da tepki çekti

Almanya Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ziyaretinde Savunma Bakanı'nın güvenli bölge önerisine mesafeli yaklaşması Alman iç siyasetinde eleştiri konusu oldu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Maas

Almanya’da koalisyonun büyük ortağı Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi milletvekillerinden Norbert Röttgen dün Türkiye'ye resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ı eleştirdi. Funke Medya Grubu'na bir açıklama yapan Norbert Röttgen, Maas'ın Türkiye ziyaretindeki tavrı için "Bu, Alman dış politikasının utanç verici bir anı" ifadelerini kullandı.

Röttgen "Türkiye uluslararası hukuka aykırı bir işgale girişiyor ve Alman Dışişleri Bakanı Türkiye'nin işgali yerine Birleşmiş Milletler'in yetkisi altında bir uluslararası güvenlik bölgesi kurulmasının iyi bir fikir olmadığı yönündeki fikrini onaylatmak için Türkiye'yi ziyaret ediyor" dedi.

Norbert Röttgen

Norbert Röttgen

Bahsedilen öneri Almanya Savunma Bakanı ve CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer’den gelmişti. Maas ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptıkları ortak basın toplantısında bu önerinin gerçekçi olmadığını söylemişlerdi. Çavuşoğlu "Askeri bir güvenli bölge oluşturması konusu şu anda Türkiye'nin tek başına verebileceği bir karar değil, gerçekçi de değil. Bu saatten sonra bu öneriyi çok gerçekçi bulmuyoruz. Şu an insani konulara odaklanılsa daha doğru olur diye düşünüyoruz" demişti.

"Her yerde bize bunun gerçekçi bir öneri olmadığı söylendi" diyen Maas da konunun Çavuşoğlu ile yaptıkları görüşme sırasında az bir zaman işgal ettiğini belirtmişti. Maas "Şu anda daha ziyade teorik bir karaktere sahip olan şeyler için zamanımız kalmadı, zira Suriye'deki insanların teorik tartışmalara zamanı yok" ifadelerini kullanmıştı.

Maas'a bir eleştiri de Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'den geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Altmaier "Pratikte her siyasetçi açısından on yıllardır şurası açıktır ki yabancı bir ülkeden ne muhalefetteki ne de kendi hükümetindeki siyasetçileri eleştirmezsin" diye yazdı.

Meclisteki muhalefet partilerinden Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner de "Heiko Maas Türkiye ziyaretini Büyük Koalisyon'daki Suriye anlaşmazlığını dünya sahnesine taşımak için kullanıyor. Dış politik konularda Federal Hükümet bir tavuk kümesini andırıyor ve böylece de Almanya'nın çıkarlarına zarar veriyor. Başbakan'ın duruma derhal bir netlik kazandırması gerek" dedi.

dpa / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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