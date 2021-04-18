Mısra Öz'e sosyal medya üzerinden destek

Çorlu'da 2018 yılındaki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve bir süre önce koronevirüse yakalanan Mısra Öz sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda tedavi altına alındı. Öz'ün yoğun bakıma alınmasının ardından Twitter'de aralarında siyasetçi, sanatçı ve gazetecilerin de bulunduğu kullanıcılar #Çorlutrenkazasında ve #OğuzArdaSel etiketleri altında Mısra Öz'e destek veren paylaşımlarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısra Öz yoğun bakımda. Dünyadaki en büyük acı evlat acısı. Oğlunu kaybettiğinden beri istisnasız her gün yazdı, konuştu, haykırdı. Şimdi yaşam mücadelesi veriyor, onun yerine ben yazayım. 1015 gün oldu. Çorlu Tren Kazasında adalet yerini bulmadı" dedi.

Ne olmuştu?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihindeki tren kazasında aralarında yedi çocuğun da olduğu 25 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanı dört kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Çorlu'daki tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetmişti

Ancak kazada yakınlarını yitirenler, kazanın asıl sorumlularının yargılanmadığı ve kazanın nedenlerinin yeterince araştırılmadığı eleştirisinde bulunuyor. Kazada eski eşini ve dokuz yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz bu yıl Şubat ayında "kamu görevlilerine hakaret ettiği" gerekçesiyle ceza almıştı. Mısra Öz, mahkeme heyetine "üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet" dediği gerekçesiyle açılan davada "suçlu" bulunarak 8 bin 840 lira para cezasına çarptırılmıştı.

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DW / HT,EC

© Deutsche Welle Türkçe