 Mısra Öz′e 8 bin 840 lira para cezası | TÜRKİYE | DW | 09.02.2021

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TÜRKİYE

Mısra Öz'e 8 bin 840 lira para cezası

Çorlu tren kazasında oğlunu ve eşini kayberen Mısra Öz, "kamu görevlilerine hakaret ettiği" gerekçesiyle 8 bin 840 lira para cezasına çarptırıldı.

Mısra Öz, Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybetmişti

Mısra Öz, Çorlu'daki tren kazasında oğlunu kaybetmişti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, sosyal medyada "kamu görevlilerine hakaret ettiği" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Mısra Öz, mahkeme heyetine "üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet" dediği gerekçesiyle açılan davada "suçlu" bulunarak 8 bin 840 lira para cezasına çarptırıldı.

Duruşma sonrası basın mensuplarına bir açıklama yapan Öz, davanın burada bitmediğini, mahkeme heyetinin 7 gün içinde istinaf mahkemesine giderek itiraz etme hakkının olduğunu söylediğini belirtti. Öz, sözlerini "İsterlerse 800 bin lira ceza versinler bu davada gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe ben ve 25 kişi hakkımızı aramaya devam edeceğiz" diye sürdürdü.

Mısra Öz, hakkında şimdiye kadar açılmış iki dava olduğuna da dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Mısra Öz, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan 7'si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında eşini ve oğlunu kaybetmişti. Kazanın ardından Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanı dört kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Ancak kazada yakınlarını yitirenler, kazanın asıl sorumlularının yargılanmadığı ve kazanın nedenlerinin yeterince araştırılmadığı eleştirisinde bulunuyor.

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"Evlat acısı yaşamış anneler olarak birbirimize destek olacağız"

DW/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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