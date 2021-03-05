Mısır'dan Türkiye ile normalleşme için koşul

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin "Türkiye'nin politikasında gerçek bir değişim" görülmesine bağlı olduğunu söyledi.

Türkiye ile diplomatik temasların başladığını doğrulayan Şukri, "Normal diplomatik çerçeve dışında bir temas yok. Türk dış politikasında, bölgenin istikrara kavuşturulması yönünde Mısır'ın polititkalarıyla uyuşan gerçek bir değişim görürsek, bu ilişkilerin normalleşmesi için bir temel oluşturabilir" dedi.

Meclis Dış İlişkiler Komisyonunda konuşan Şukri, Türkiye ile ilgili olarak "sözlerin tek başına yeterli olmadığı ve uygulamalarla örtüşmesi gerektiği" uyarısı yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı, "mevcut siyasi durumun Türk yönetiminin Mısır'a karşı takındığı karşıt tutumdan kaynaklandığını söyledi.

"Türkiye görüşme teklif etti" iddiası

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cuma günü yaptığı açıklamada Mısır ile hem diplomatik hem istihbari temasların başladığını belirtmiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. En üst düzeyde değil de en üst düzeyin şöyle bir tık altında bu devam ediyor" açıklaması yapmış ve Mısır'la bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirmek istediklerini kaydetmişti.

Reuters haber ajansına konuşan Mısırlı istihbarat kaynakları Türkiye'nin iki ülke arasında işbirliğini istişare etmek üzere bir görüşme gerçekleştirilmesi teklifinde bulunduğunu belirtti.

Mısır'da Türkiye'nin desteklediği Müslüman Kardeşler hareketinin lideri devlet başkanı Muhammed Mursi'ye yönelik 2013 yılındaki darbenin ardından iki ülke ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirilmişti. Ülke tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle göreve gelen Mursi, dönemin Genelkurmay Başkanı ve şimdiki Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi tarafından devrilmişti.

AFP,rtr/BK,TY

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