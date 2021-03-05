Mısır'dan Türkiye ile normalleşme için koşul

Türkiye'nin Mısır ile diplomatik ilişkilerin başlatıldığı açıklamasına Mısır'dan yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Şukri, tam normalleşme için Türk dış politikasında gerçek bir değişim görmeleri gerektiğini söyledi.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin "Türkiye'nin politikasında gerçek bir değişim" görülmesine bağlı olduğunu söyledi.
Türkiye ile diplomatik temasların başladığını doğrulayan Şukri, "Normal diplomatik çerçeve dışında bir temas yok. Türk dış politikasında, bölgenin istikrara kavuşturulması yönünde Mısır'ın polititkalarıyla uyuşan gerçek bir değişim görürsek, bu ilişkilerin normalleşmesi için bir temel oluşturabilir" dedi.
Meclis Dış İlişkiler Komisyonunda konuşan Şukri, Türkiye ile ilgili olarak "sözlerin tek başına yeterli olmadığı ve uygulamalarla örtüşmesi gerektiği" uyarısı yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı, "mevcut siyasi durumun Türk yönetiminin Mısır'a karşı takındığı karşıt tutumdan kaynaklandığını söyledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cuma günü yaptığı açıklamada Mısır ile hem diplomatik hem istihbari temasların başladığını belirtmiş, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Mısır'la istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. En üst düzeyde değil de en üst düzeyin şöyle bir tık altında bu devam ediyor" açıklaması yapmış ve Mısır'la bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirmek istediklerini kaydetmişti.
Reuters haber ajansına konuşan Mısırlı istihbarat kaynakları Türkiye'nin iki ülke arasında işbirliğini istişare etmek üzere bir görüşme gerçekleştirilmesi teklifinde bulunduğunu belirtti.
Mısır'da Türkiye'nin desteklediği Müslüman Kardeşler hareketinin lideri devlet başkanı Muhammed Mursi'ye yönelik 2013 yılındaki darbenin ardından iki ülke ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indirilmişti. Ülke tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle göreve gelen Mursi, dönemin Genelkurmay Başkanı ve şimdiki Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi tarafından devrilmişti.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır ile üst düzey diplomatik temasların başladığını açıkladı. İki ülke arasında 2013 yılından bu yana diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde ilerliyordu.
Türkiye, Mursi sonrası düşük profilli bir ilişki kurduğu Mısır'la normalleşme adımları atıyor. Peki Erdoğan ve el Sisi yan yana gelir mi? Ya da Kahire ile Doğu Akdeniz'de bir deniz yetki anlaşması imzalanması mümkün mü?
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ikili ilişkiler izin verdiği takdirde Mısır'la deniz yetki alanları konusunda anlaşma imzalamak üzere müzakerede bulunabileceğini söyledi.
Yunanistan, BAE, Mısır, Kıbrıs, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu "Dostluk Forumu" ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Fransa, Irak ve Ürdün de davet edildi.