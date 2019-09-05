 Mısır′da terör suçundan mahkum olan sanığa idam cezası | DÜNYA | DW | 17.11.2019

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DÜNYA

Mısır'da terör suçundan mahkum olan sanığa idam cezası

Mısır'da 16 güvenlik görevlisini öldürmekten mahkum olan sanık pazar günü idam cezasına çarptırıldı.

Kahire mahkemesi

Kahire mahkemesi

Mısır'da bir askeri mahkeme çok sayıda güvenlik görevlisinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Libya uyruklu Abdul-Rahim Muhammed el-Masmari adlı kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre aynı davada yargılanan 21 kişi ise müebbete varan farklı hapis cezalarına çarptırıldı. 30 kişi ise beraat etti.

Mısır medyasında yer alan haberlere göre El Masmari yasal olmayan yollarla Mısır'a giriş yaptı ve burada bir kamp kurarak militanlar yetiştirdi.

2017 yılının ekim ayında düzenlenen saldırıda 16 Mısırlı güvenlik mensubu yaşamını yitirmişti.

Mısır'da özellikle Sina Yarımadası'nın kuzeyinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar engellenemiyor. Saldırıların çoğunu İŞİD üstlendi.

DW, dpa / TY, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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