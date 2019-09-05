 Mısır′da Sisi karşıtı gösteriler | DÜNYA | DW | 21.09.2019

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DÜNYA

Mısır'da Sisi karşıtı gösteriler

Mısır'da başkent Kahire dâhil bazı şehirlerde Cumhurbaşkanı Sisi aleyhinde gösteriler düzenlendi. Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti.

Kahire'de dün akşam el Sisi karşıtı gösteri düzenlendi

Kahire'de dün akşam Cumhurbaşkanı Sisi karşıtı gösteri düzenlendi

Mısır'da başkent Kahire dahil bazı kentlerde düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi istifaya davet edildi.

Sürgünde yaşadığı İspanya'dan Sisi'ye muhalefet eden Mısırlı iş adamı Muhammed Ali'nin cumhurbaşkanı ve orduyu yolsuzlukla suçlayarak halkı sokağa çıkmaya çağırmasının ardından düzenlenen gösteriler Cuma gecesi gerçekleşti.

Göstericiler Cumhurbaşkanı Sisi'nin istifasını istedi

Göstericiler Cumhurbaşkanı Sisi'nin istifasını istedi

Başkent Kahire'deki eylem, Arap Baharı'ndaki gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı'nda düzenlendi. Bölgedeki AFP muhabiri, polisin onlarca göstericinin katıldığı eyleme biber gazıyla müdahale ettiğini ve en az beş protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları da olaylarda gözaltına alınan göstericiler olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yayınlanan video ve fotoğraflara göre, Mısır'da Cuma gecesi Kahire dışında İskenderiye ve Süveyş dâhil bazı kentlerde de düşük katılımlı gösteriler düzenlendi.

Reuters gözaltına alınan göstericiler olduğunu duyurdu

Reuters gözaltına alınan göstericiler olduğunu duyurdu

Mısır'da 2013 yılında Muhammed Mursi'nin devrildiği askeri müdahaleye öncülük eden eski general Sisi, 2014'te katılım oranının yüzde 50'nin altında kaldığı seçimde oyların yüzde 97'sini alarak cumhurbaşkanı seçildi. Dört yıl sonra ise Sisi destekçisi olan bir adaya karşı yarıştığı seçimi aynı oy oranıyla kazandı. Ancak Sisi'nin popülaritesi son dönemde ekonomik kemer sıkma önlemleri nedeniyle azaldı.

DW,AFP,rtr/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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