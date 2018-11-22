 Mısır′da oyuncuya açık elbise davası | YAŞAM | DW | 01.12.2018

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YAŞAM

Mısır'da oyuncuya açık elbise davası

Mısır'da 45 yaşındaki oyuncuya film festivalinde giydiği elbise nedeniyle dava açıldı. Rania Yusuf 5 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Mısırlı oyuncu Rania Yusuf

Mısırlı oyuncu Rania Yusuf

Mısır'da Rania Yusuf adlı oyuncunun kamu ahlakına aykırı davranmak suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi. 45 yaşındaki Yusuf'a yönelik dava, Kahire'de düzenlenen bir film festivalinin kapanış töreninde bacaklarını gösteren transparan bir elbise giymesinin ardından açıldı. 

Bir grup genç avukatın başvurularının ardından açılan davanın görülmesine 12 Ocak'ta başlanacak. Eğer suçlu bulunursa Yusuf'un 5 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Yusuf'a yönelik dava Mısır'da tartışma yaratmış durumda. "Elbise giymeyi unutmuş ya da festivale yetişmek için acele etmiş" diyen Mısırlı milletvekili Said Hasassein konuyu parlamentonun gündemine taşıyacağını duyurdu. 

Mısır basınına konuşan Yusuf ise "Kahire Festivali gibi uluslararası festivallerde cesur elbiseler giymek normal bir şey" sözleri ile tepkisini dile getirdi. Mısırlı oyuncu, "Dünya artık daha açık. Teknoloji sayesinde herkes moda trendlerini görebiliyor" diye ekledi.

dpa,AP/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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